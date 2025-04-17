https://1prime.ru/20250417/ushakov-856779078.html

Ушаков назвал Катар возможной площадкой переговоров России и США

Ушаков назвал Катар возможной площадкой переговоров России и США - 17.04.2025, ПРАЙМ

Ушаков назвал Катар возможной площадкой переговоров России и США

Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций РФ и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сообщил журналистам помощник... | 17.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-17T14:07+0300

2025-04-17T14:07+0300

2025-04-17T14:09+0300

политика

россия

катар

сша

юрий ушаков

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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций РФ и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось", - сообщил Ушаков, отвечая на вопрос о том, может ли Катар стать еще одной площадкой для переговоров РФ и США, как Саудовская Аравия.Ушаков также добавил, что диалог о новом телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа идет, пока договоренностей не достигнуто.

https://1prime.ru/20250417/karasin-856777920.html

катар

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россия, катар, сша, юрий ушаков