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Ушаков назвал Катар возможной площадкой переговоров России и США - 17.04.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250417/ushakov-856779078.html
Ушаков назвал Катар возможной площадкой переговоров России и США
Ушаков назвал Катар возможной площадкой переговоров России и США - 17.04.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал Катар возможной площадкой переговоров России и США
Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций РФ и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сообщил журналистам помощник... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:07+0300
2025-04-17T14:09+0300
политика
россия
катар
сша
юрий ушаков
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций РФ и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось", - сообщил Ушаков, отвечая на вопрос о том, может ли Катар стать еще одной площадкой для переговоров РФ и США, как Саудовская Аравия.Ушаков также добавил, что диалог о новом телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа идет, пока договоренностей не достигнуто.
https://1prime.ru/20250417/karasin-856777920.html
катар
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россия, катар, сша, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, КАТАР, США, Юрий Ушаков
14:07 17.04.2025 (обновлено: 14:09 17.04.2025)
 
Ушаков назвал Катар возможной площадкой переговоров России и США

Ушаков: Катар теоретически может стать площадкой для переговоров России и США

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанк#Помощник президента РФ Юрий Ушаков
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 17.04.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций РФ и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось", - сообщил Ушаков, отвечая на вопрос о том, может ли Катар стать еще одной площадкой для переговоров РФ и США, как Саудовская Аравия.
Ушаков также добавил, что диалог о новом телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа идет, пока договоренностей не достигнуто.
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