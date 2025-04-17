https://1prime.ru/20250417/ushakov-856779078.html
Ушаков назвал Катар возможной площадкой переговоров России и США
Ушаков назвал Катар возможной площадкой переговоров России и США - 17.04.2025, ПРАЙМ
Ушаков назвал Катар возможной площадкой переговоров России и США
Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций РФ и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сообщил журналистам помощник... | 17.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-17T14:07+0300
2025-04-17T14:07+0300
2025-04-17T14:09+0300
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МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций РФ и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось", - сообщил Ушаков, отвечая на вопрос о том, может ли Катар стать еще одной площадкой для переговоров РФ и США, как Саудовская Аравия.Ушаков также добавил, что диалог о новом телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа идет, пока договоренностей не достигнуто.
https://1prime.ru/20250417/karasin-856777920.html
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россия, катар, сша, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, КАТАР, США, Юрий Ушаков
Ушаков назвал Катар возможной площадкой переговоров России и США
Ушаков: Катар теоретически может стать площадкой для переговоров России и США
МОСКВА, 17 апр - ПРАЙМ. Катар теоретически может стать площадкой для переговоров делегаций РФ и США, но пока конкретно этот вопрос не обсуждался, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Теоретически это возможно. Пока конкретно не обсуждалось", - сообщил Ушаков, отвечая на вопрос о том, может ли Катар стать еще одной площадкой для переговоров РФ и США, как Саудовская Аравия.
Ушаков также добавил, что диалог о новом телефонном разговоре президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа идет, пока договоренностей не достигнуто.
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