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"Уже началось". Экс-глава МИД Австрии высказалась об отношениях РФ и США
"Уже началось". Экс-глава МИД Австрии высказалась об отношениях РФ и США - 21.04.2025, ПРАЙМ
"Уже началось". Экс-глава МИД Австрии высказалась об отношениях РФ и США
Перезагрузка отношений между Россией и США уже началась в отличие от отношений РФ с Европой, рассказала Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ,... | 21.04.2025, ПРАЙМ
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - ПРАЙМ. Перезагрузка отношений между Россией и США уже началась в отличие от отношений РФ с Европой, рассказала Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии. "По поводу развития отношений России с Соединёнными Штатами достаточно много уже сейчас происходит. С 12 февраля переговоры с Вашингтоном активно ведутся. В отличие от взаимоотношений (России – ред.) с Европой, там всё не так гладко… Есть достаточно много тем, на которые Вашингтон и Москва могут общаться между собой. Украина - только одна из них, не самая важная. К примеру, есть вопросы взаимодействия по изучению космоса, есть Сирия, есть борьба с терроризмом и очень много других вопросов", - сообщила Кнайсль журналистам. Кнайсль подчеркнула, что является скептиком и считает, что не следует ожидать слишком многого сейчас в развитии отношений России и США. "Рано или поздно два президента встретятся, но эта встреча требует очень большой и длительной подготовки", добавила она. Кнайсль находится в понедельник в Великом Новгороде. Она приехала провести лекцию для студентов Новгородского государственного университета в рамках приоритетного регионального проекта "Город-Университет".
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Политика, РОССИЯ, Мировая экономика, США, ЕВРОПА, ВАШИНГТОН, Карин Кнайсль, МИД
"Уже началось". Экс-глава МИД Австрии высказалась об отношениях РФ и США
Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: перезагрузка отношений России и США уже началась
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 апр - ПРАЙМ. Перезагрузка отношений между Россией и США уже началась в отличие от отношений РФ с Европой, рассказала Карин Кнайсль, руководитель Центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии.
"По поводу развития отношений России с Соединёнными Штатами достаточно много уже сейчас происходит. С 12 февраля переговоры с Вашингтоном активно ведутся. В отличие от взаимоотношений (России – ред.) с Европой, там всё не так гладко… Есть достаточно много тем, на которые Вашингтон и Москва могут общаться между собой. Украина - только одна из них, не самая важная. К примеру, есть вопросы взаимодействия по изучению космоса, есть Сирия, есть борьба с терроризмом и очень много других вопросов", - сообщила Кнайсль журналистам.
Кнайсль подчеркнула, что является скептиком и считает, что не следует ожидать слишком многого сейчас в развитии отношений России и США. "Рано или поздно два президента встретятся, но эта встреча требует очень большой и длительной подготовки", добавила она.
Кнайсль находится в понедельник в Великом Новгороде. Она приехала провести лекцию для студентов Новгородского государственного университета в рамках приоритетного регионального проекта "Город-Университет".
Раскрыто, что США могут предложить РФ в обмен на сотрудничество по Украине