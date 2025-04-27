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Назван самый популярный в России любитель шашлыка - 27.04.2025, ПРАЙМ
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Назван самый популярный в России любитель шашлыка
Назван самый популярный в России любитель шашлыка - 27.04.2025, ПРАЙМ
Назван самый популярный в России любитель шашлыка
Среднестатистический любитель шашлыка в России в период майских праздников - это мужчина в возрасте 30-40 лет, проживающий в Северо-Западном федеральном округе... | 27.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-27T07:16+0300
2025-04-27T07:16+0300
бизнес
экономика
россия
карелия
новгородская область
ленинградская область
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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Среднестатистический любитель шашлыка в России в период майских праздников - это мужчина в возрасте 30-40 лет, проживающий в Северо-Западном федеральном округе и предпочитающий покупать товары для пикника в субботу в середине дня, следует из исследования сервиса "Супермаркеты" от Т-Банка совместно с аналитическим проектом T-Data, которое есть в распоряжении РИА Новости. "Шашлычные наборы на майские праздники пользуются неравноценной популярностью у мужчин и женщин: 63% против 37% соответственно", - выяснили аналитики, изучив обезличенные данные транзакций клиентов банка в период праздников. При этом статистика показала, что основная доля потребителей шашлыков - это люди в возрасте от 30 до 40 лет - на них пришлось 37% всех продаж. На молодежь в возрасте от 20 до 30 лет пришлось 27% покупок, столько же на людей 40-50 лет, и 9% - на тех, кто старше 50 лет. "Наибольший рост спроса на шашлычные наборы зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе, где показатели в майский период превышают среднемесячные значения вне сезона в несколько раз", - говорится в исследовании. Эксперты вывели индекс шашлыка, который показывает спрос на шашлычные наборы в период майских праздников. По величине индекса лидируют регионы СЗФО: Карелия (размер индекса составляет 3,2), Псковская (2,9) и Новгородская области (2,8). Также в топ-5 регионов по спросу на шашлык вошел еще один регион этого округа - Ленинградская область (2,4), а в топ-10 - Санкт-Петербург (2,3) и Калининградская область (2,2). "На юге страны ситуация иная. В Ростовской области и Краснодарском крае, где шашлык традиционно пользуется спросом независимо от сезона, индекс составил 1,5. Крым демонстрирует исключение из этой тенденции: здесь индекс достигает 2,1, что почти в полтора раза выше, чем в других южных регионах. В Московской области индекс равен 1,9", - добавили аналитики. Активнее всего шашлык покупают в субботу - чуть менее 25% от всех недельных продаж шашлычных наборов. При этом пик продаж наблюдается в период с 11:00 до 16:00, когда совершается 14% от еженедельного объема покупок шашлычных наборов. "К вечеру интерес к покупкам падает: на период с 16:00 до 20:00 приходится только 5% недельных продаж, что втрое меньше дневного пика", - добавили эксперты.
карелия
новгородская область
ленинградская область
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, карелия, новгородская область, ленинградская область
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Карелия, Новгородская область, Ленинградская область
07:16 27.04.2025
 
Назван самый популярный в России любитель шашлыка

T-Data: россияне на майские праздники предпочитают покупать шашлыки в середине дня

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МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Среднестатистический любитель шашлыка в России в период майских праздников - это мужчина в возрасте 30-40 лет, проживающий в Северо-Западном федеральном округе и предпочитающий покупать товары для пикника в субботу в середине дня, следует из исследования сервиса "Супермаркеты" от Т-Банка совместно с аналитическим проектом T-Data, которое есть в распоряжении РИА Новости.
"Шашлычные наборы на майские праздники пользуются неравноценной популярностью у мужчин и женщин: 63% против 37% соответственно", - выяснили аналитики, изучив обезличенные данные транзакций клиентов банка в период праздников.
При этом статистика показала, что основная доля потребителей шашлыков - это люди в возрасте от 30 до 40 лет - на них пришлось 37% всех продаж. На молодежь в возрасте от 20 до 30 лет пришлось 27% покупок, столько же на людей 40-50 лет, и 9% - на тех, кто старше 50 лет.
"Наибольший рост спроса на шашлычные наборы зафиксирован в Северо-Западном федеральном округе, где показатели в майский период превышают среднемесячные значения вне сезона в несколько раз", - говорится в исследовании.
Эксперты вывели индекс шашлыка, который показывает спрос на шашлычные наборы в период майских праздников. По величине индекса лидируют регионы СЗФО: Карелия (размер индекса составляет 3,2), Псковская (2,9) и Новгородская области (2,8). Также в топ-5 регионов по спросу на шашлык вошел еще один регион этого округа - Ленинградская область (2,4), а в топ-10 - Санкт-Петербург (2,3) и Калининградская область (2,2).
"На юге страны ситуация иная. В Ростовской области и Краснодарском крае, где шашлык традиционно пользуется спросом независимо от сезона, индекс составил 1,5. Крым демонстрирует исключение из этой тенденции: здесь индекс достигает 2,1, что почти в полтора раза выше, чем в других южных регионах. В Московской области индекс равен 1,9", - добавили аналитики.
Активнее всего шашлык покупают в субботу - чуть менее 25% от всех недельных продаж шашлычных наборов. При этом пик продаж наблюдается в период с 11:00 до 16:00, когда совершается 14% от еженедельного объема покупок шашлычных наборов. "К вечеру интерес к покупкам падает: на период с 16:00 до 20:00 приходится только 5% недельных продаж, что втрое меньше дневного пика", - добавили эксперты.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯКарелияНовгородская областьЛенинградская область
 
 
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