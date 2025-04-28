https://1prime.ru/20250428/mishustin-857084012.html
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья - 28.04.2025, ПРАЙМ
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:05+0300
2025-04-28T13:05+0300
2025-04-28T13:05+0300
экономика
нефть
россия
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/72/841437210_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c9a0e6e731daecfaa4407e4bdaddbf7b.jpg
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Увеличим мы также и добычу дефицитного сырья - это ниобий, тантал, вольфрам, бериллий и многие-многие другие. А также производство на их основе продукции с высокой добавленной стоимостью – сплавов, полуфабрикатов, магнитов, лазерных материалов, поликремния и многих других", - сказал Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
https://1prime.ru/20250428/ekonomika-857083608.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/72/841437210_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_36cc3e9dc6e3cfc68ae7b48e369585f5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, михаил мишустин
Экономика, Нефть, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья
Мишустин: Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья
МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
"Увеличим мы также и добычу дефицитного сырья - это ниобий, тантал, вольфрам, бериллий и многие-многие другие. А также производство на их основе продукции с высокой добавленной стоимостью – сплавов, полуфабрикатов, магнитов, лазерных материалов, поликремния и многих других", - сказал Мишустин.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Россия находится в четверке крупнейших экономик мира, заявил Мишустин