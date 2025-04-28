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Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья - 28.04.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья - 28.04.2025, ПРАЙМ
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 28.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-28T13:05+0300
2025-04-28T13:05+0300
экономика
нефть
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Увеличим мы также и добычу дефицитного сырья - это ниобий, тантал, вольфрам, бериллий и многие-многие другие. А также производство на их основе продукции с высокой добавленной стоимостью – сплавов, полуфабрикатов, магнитов, лазерных материалов, поликремния и многих других", - сказал Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
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нефть, россия, михаил мишустин
Экономика, Нефть, РОССИЯ, Михаил Мишустин
13:05 28.04.2025
 
Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья

Мишустин: Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкДобыча железной руды
Добыча железной руды - ПРАЙМ, 1920, 28.04.2025
© РИА Новости . Антон Вергун
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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание".
"Увеличим мы также и добычу дефицитного сырья - это ниобий, тантал, вольфрам, бериллий и многие-многие другие. А также производство на их основе продукции с высокой добавленной стоимостью – сплавов, полуфабрикатов, магнитов, лазерных материалов, поликремния и многих других", - сказал Мишустин.
РИА Новости выступает информационным партнером марафона.
Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
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13:02
 
ЭкономикаНефтьРОССИЯМихаил Мишустин
 
 
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