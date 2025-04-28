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Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья

Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья - 28.04.2025, ПРАЙМ

Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья

Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. | 28.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-28T13:05+0300

2025-04-28T13:05+0300

2025-04-28T13:05+0300

экономика

нефть

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Россия планирует увеличить добычу дефицитного сырья – ниобия, тантала, вольфрама, бериллия и других, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин в понедельник в Москве принимает участие в федеральном просветительском марафоне "Знание. Первые" российского общества "Знание". "Увеличим мы также и добычу дефицитного сырья - это ниобий, тантал, вольфрам, бериллий и многие-многие другие. А также производство на их основе продукции с высокой добавленной стоимостью – сплавов, полуфабрикатов, магнитов, лазерных материалов, поликремния и многих других", - сказал Мишустин. РИА Новости выступает информационным партнером марафона.

https://1prime.ru/20250428/ekonomika-857083608.html

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нефть, россия, михаил мишустин