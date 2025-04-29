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Зарубежные финкомпании хотят наращивать свое присутствие в РФ, заявили в ГД
Зарубежные финкомпании хотят наращивать свое присутствие в РФ, заявили в ГД - 29.04.2025, ПРАЙМ
Зарубежные финкомпании хотят наращивать свое присутствие в РФ, заявили в ГД
Зарубежные финансовые компании, особенно представители южных и восточных стран, хотят наращивать свое присутствие в России, активный интерес к этому проявляют и | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T11:07+0300
2025-04-29T11:07+0300
2025-04-29T11:07+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Зарубежные финансовые компании, особенно представители южных и восточных стран, хотят наращивать свое присутствие в России, активный интерес к этому проявляют и европейцы, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Я недавно встречался с большим количеством участников иностранных компаний, работающих в России. Они продолжают работать и собираются даже расширять свое участие в российской экономике. Это финансовые структуры. Скорее, восточные страны и южные страны проявляют активность", - сказал он. На встрече было большое количество европейских участников, они просили не афишировать их названия, уточнил Аксаков. "Во-первых, на встречу они пришли все, это говорит о том, что большой интерес. Во-вторых, проявляют уверенность в том, что все изменится и лучше остаться, чтобы потом продолжать в новых условиях более активную деятельность. Спрашивали об изменениях в законодательстве, в нормативных документах, о планах, которые у нас есть по развитию экономики и финансового рынка. То есть, затаились, спрятались, боятся, но интерес, чтобы работать в России, есть", - резюмировал он. Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел. А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
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россия, бизнес, анатолий аксаков, госдума
Экономика, РОССИЯ, Бизнес, Анатолий Аксаков, Госдума
Зарубежные финкомпании хотят наращивать свое присутствие в РФ, заявили в ГД
Депутат Аксаков: западные финкомпании хотят наращивать свое присутствие в России
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Зарубежные финансовые компании, особенно представители южных и восточных стран, хотят наращивать свое присутствие в России, активный интерес к этому проявляют и европейцы, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Я недавно встречался с большим количеством участников иностранных компаний, работающих в России. Они продолжают работать и собираются даже расширять свое участие в российской экономике. Это финансовые структуры. Скорее, восточные страны и южные страны проявляют активность", - сказал он.
На встрече было большое количество европейских участников, они просили не афишировать их названия, уточнил Аксаков.
"Во-первых, на встречу они пришли все, это говорит о том, что большой интерес. Во-вторых, проявляют уверенность в том, что все изменится и лучше остаться, чтобы потом продолжать в новых условиях более активную деятельность. Спрашивали об изменениях в законодательстве, в нормативных документах, о планах, которые у нас есть по развитию экономики и финансового рынка. То есть, затаились, спрятались, боятся, но интерес, чтобы работать в России, есть", - резюмировал он.
Власти РФ неоднократно заявляли, что привилегий и преференций для возвращающихся в РФ западных компаний не будет, они должны будут возвращаться на конкурентной основе. Так, президент РФ Владимир Путин в конце марта поручил правительству актуализировать перечень ушедших из России компаний и разработать процедуру согласования их возвращения с обязательными гарантиями добросовестного и ответственного ведения дел.
А первый вице-премьер РФ Денис Мантуров говорил, что российские власти будут допускать на отечественный рынок только те иностранные компании, в которых заинтересована страна, пристально рассматривая каждый случай в отдельности. При отсутствии у иностранных компаний, которые захотят вернуться на российский рынок, подписанных опционов на обратный выкуп, игра будет с "чистого поля", добавлял он.
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