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В России запустят первый пригородный поезд с новой технологией push-pull - 29.04.2025, ПРАЙМ
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В России запустят первый пригородный поезд с новой технологией push-pull
В России запустят первый пригородный поезд с новой технологией push-pull - 29.04.2025, ПРАЙМ
В России запустят первый пригородный поезд с новой технологией push-pull
Первый пригородный поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) планируется запустить на северо-западе страны, перевозить пассажиров на нем... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T02:46+0300
2025-04-29T02:46+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
москва
карелия
кирилл липа
ржд
трансмашхолдинг
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Первый пригородный поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) планируется запустить на северо-западе страны, перевозить пассажиров на нем будет местная компания, сообщили РИА Новости в РЖД. О разработке новой платформы пассажирских поездов с технологией push-pull, которая ранее не использовалась в России, в интервью РИА Новости в июле 2023 года рассказывал гендиректор российского производителя "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Кирилл Липа. "Дизель-поезд ДП2Д, выполненный в концепции push-pull, предназначен для перевозок пассажиров на пригородных маршрутах с не электрифицированными участками железных дорог. После завершения испытаний и сертификации первый такой поезд будет направлен АО "Северо-западная ППК" для эксплуатации на пригородных маршрутах северо-запада", - сообщили в РЖД. ТМХ на прошлой неделе сообщил, что первый дизель-поезд ДП2Д начал проходить испытания. Он состоит из локомотива и модифицированных вагонов электропоезда. Управление поездом, созданным по концепции push-pull, может осуществляться как из кабины управления тепловоза, так и из головного вагона поезда в зависимости от направления движения. Поезд возможно формировать в разных вариантах составности: к локомотиву может быть присоединено от двух до шести вагонов, один из которых - головной. В шестивагонном составе ДП2Д - 636 сидячих мест, а также два места для проезда пассажиров в кресле-коляске. Конструкционная скорость дизель-поезда типа push-pull - 120 километров в час. "Северо-западная пригородная пассажирская компания" создана РЖД и правительством Санкт-Петербурга. Компания осуществляет перевозку пассажиров в пригородном сообщении по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей и Карелии.
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192
40
192
40
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бизнес, россия, санкт-петербург, москва, карелия, кирилл липа, ржд, трансмашхолдинг
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Карелия, Кирилл Липа, РЖД, Трансмашхолдинг
02:46 29.04.2025
 
В России запустят первый пригородный поезд с новой технологией push-pull

Первый пригородный поезд с новой технологией push-pull запустят на северо-западе России

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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Первый пригородный поезд с новой для России технологией push-pull (тяни-толкай) планируется запустить на северо-западе страны, перевозить пассажиров на нем будет местная компания, сообщили РИА Новости в РЖД.
О разработке новой платформы пассажирских поездов с технологией push-pull, которая ранее не использовалась в России, в интервью РИА Новости в июле 2023 года рассказывал гендиректор российского производителя "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Кирилл Липа.
"Дизель-поезд ДП2Д, выполненный в концепции push-pull, предназначен для перевозок пассажиров на пригородных маршрутах с не электрифицированными участками железных дорог. После завершения испытаний и сертификации первый такой поезд будет направлен АО "Северо-западная ППК" для эксплуатации на пригородных маршрутах северо-запада", - сообщили в РЖД.
ТМХ на прошлой неделе сообщил, что первый дизель-поезд ДП2Д начал проходить испытания. Он состоит из локомотива и модифицированных вагонов электропоезда. Управление поездом, созданным по концепции push-pull, может осуществляться как из кабины управления тепловоза, так и из головного вагона поезда в зависимости от направления движения.
Поезд возможно формировать в разных вариантах составности: к локомотиву может быть присоединено от двух до шести вагонов, один из которых - головной. В шестивагонном составе ДП2Д - 636 сидячих мест, а также два места для проезда пассажиров в кресле-коляске. Конструкционная скорость дизель-поезда типа push-pull - 120 километров в час.
"Северо-западная пригородная пассажирская компания" создана РЖД и правительством Санкт-Петербурга. Компания осуществляет перевозку пассажиров в пригородном сообщении по территории Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Мурманской областей и Карелии.
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАКарелияКирилл ЛипаРЖДТрансмашхолдинг
 
 
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