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Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I квартале выросла на 6%
Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I квартале выросла на 6% - 29.04.2025, ПРАЙМ
Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I квартале выросла на 6%
Чистая прибыль РЖД по РСБУ выросла в прошлом квартале на 6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 13,25 миллиарда рублей, следует из... | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T17:38+0300
2025-04-29T17:38+0300
2025-04-29T17:38+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ выросла в прошлом квартале на 6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 13,25 миллиарда рублей, следует из отчета компании. Выручка РЖД за январь-март увеличилась на 12,65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 773,18 миллиарда рублей.
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бизнес, ржд
Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I квартале выросла на 6%
Чистая прибыль РЖД по РСБУ в I квартале выросла на 6% и составила 13,25 млрд рублей
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль РЖД по РСБУ выросла в прошлом квартале на 6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее и составила 13,25 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка РЖД за январь-март увеличилась на 12,65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 773,18 миллиарда рублей.
РЖД разработают виртуального помощника для помощи кассирам