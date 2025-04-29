Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Советник Трампа призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения - 29.04.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250429/soglashenie-857137498.html
Советник Трампа призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения
Советник Трампа призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения - 29.04.2025, ПРАЙМ
Советник Трампа призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину скорее достичь соглашения, пока Дональд Трамп "не потерял терпение". | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T16:16+0300
2025-04-29T16:17+0300
политика
россия
украина
сша
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину скорее достичь соглашения, пока Дональд Трамп "не потерял терпение". В статье, опубликованной в журнале National Interest, Уолтц отметил, что прошедшие недели переговоров по Украине способствовали формированию понимания того, что необходимо для достижения мира между сторонами."Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение", - заключил Уолтц.
https://1prime.ru/20250429/ukraina-857124127.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_136:0:2313:1633_1920x0_80_0_0_c030ce2f40e850649269be6a6c4b1bc2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша, дональд трамп
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
16:16 29.04.2025 (обновлено: 16:17 29.04.2025)
 
Советник Трампа призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения

Уолтц призвал Россию и Украину достичь соглашения, "пока Трамп не потерял терпение"

CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White HouseЗдание Белого дома, Вашингтон, США
Здание Белого дома, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
CC BY-SA 2.0 / Martin Kramer / The White House
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину скорее достичь соглашения, пока Дональд Трамп "не потерял терпение".
В статье, опубликованной в журнале National Interest, Уолтц отметил, что прошедшие недели переговоров по Украине способствовали формированию понимания того, что необходимо для достижения мира между сторонами.
"Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение", - заключил Уолтц.
Официальная резиденция президента США - Белый дом - ПРАЙМ, 1920, 29.04.2025
Уолтц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине
13:27
 
ПолитикаРОССИЯУКРАИНАСШАДональд Трамп
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала