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Советник Трампа призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения
Советник Трампа призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения - 29.04.2025, ПРАЙМ
Советник Трампа призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения
Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину скорее достичь соглашения, пока Дональд Трамп "не потерял терпение". | 29.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-29T16:16+0300
2025-04-29T16:16+0300
2025-04-29T16:17+0300
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МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину скорее достичь соглашения, пока Дональд Трамп "не потерял терпение". В статье, опубликованной в журнале National Interest, Уолтц отметил, что прошедшие недели переговоров по Украине способствовали формированию понимания того, что необходимо для достижения мира между сторонами."Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение", - заключил Уолтц.
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Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп
Советник Трампа призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения
Уолтц призвал Россию и Украину достичь соглашения, "пока Трамп не потерял терпение"
МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину скорее достичь соглашения, пока Дональд Трамп "не потерял терпение".
В статье, опубликованной в журнале National Interest, Уолтц отметил, что прошедшие недели переговоров по Украине способствовали формированию понимания того, что необходимо для достижения мира между сторонами.
"Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение", - заключил Уолтц.
Уолтц сделал заявление об урегулировании конфликта на Украине