https://1prime.ru/20250429/soglashenie-857137498.html

Советник Трампа призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения

Советник Трампа призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения - 29.04.2025, ПРАЙМ

Советник Трампа призвал Россию и Украину быстрее достичь соглашения

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину скорее достичь соглашения, пока Дональд Трамп "не потерял терпение". | 29.04.2025, ПРАЙМ

2025-04-29T16:16+0300

2025-04-29T16:16+0300

2025-04-29T16:17+0300

политика

россия

украина

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/84125/59/841255979_0:127:2449:1505_1920x0_80_0_0_e7783729c27c96c17973f9cee9a075e0.jpg

МОСКВА, 29 апр - ПРАЙМ. Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призвал Россию и Украину скорее достичь соглашения, пока Дональд Трамп "не потерял терпение". В статье, опубликованной в журнале National Interest, Уолтц отметил, что прошедшие недели переговоров по Украине способствовали формированию понимания того, что необходимо для достижения мира между сторонами."Теперь Россия и Украина должны быстро двигаться к достижению соглашения, пока президент Трамп не потерял терпение", - заключил Уолтц.

https://1prime.ru/20250429/ukraina-857124127.html

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, украина, сша, дональд трамп