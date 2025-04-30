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Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности
Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности - 30.04.2025, ПРАЙМ
Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности
Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности, следует из опубликованных в среду данных европейской статистической службы Евростат. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T21:36+0300
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БРЮССЕЛЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности, следует из опубликованных в среду данных европейской статистической службы Евростат. "В 2024 году 93,3 миллиона человек в Евросоюзе (21% населения) сталкивались с риском бедности или социального отчуждения", - говорится в сообщении Евростата. По его данным, в домохозяйствах этих людей наблюдался хотя бы один из трех признаков бедности и социального отчуждения. Речь идет о проблемах с достатком, лишениях в материальной или социальной сферах, а также о низком уровне занятости. Среди стран, больше других подверженных проблемам бедности, перечислены Болгария, Румыния, Греция, Испания и Литва.
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мировая экономика, евростат, ес
Экономика, Мировая экономика, Евростат, ЕС
Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности
Евростат: более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности
БРЮССЕЛЬ, 30 апр - ПРАЙМ. Более 20% жителей стран ЕС сталкиваются с риском бедности, следует из опубликованных в среду данных европейской статистической службы Евростат.
"В 2024 году 93,3 миллиона человек в Евросоюзе (21% населения) сталкивались с риском бедности или социального отчуждения", - говорится в сообщении Евростата.
По его данным, в домохозяйствах этих людей наблюдался хотя бы один из трех признаков бедности и социального отчуждения. Речь идет о проблемах с достатком, лишениях в материальной или социальной сферах, а также о низком уровне занятости.
Среди стран, больше других подверженных проблемам бедности, перечислены Болгария, Румыния, Греция, Испания и Литва.
Евросоюз планирует ограничить экспорт товаров в США, передает Bloomberg