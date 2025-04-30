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Киев по соглашению с США сохранит контроль над ресурсами, заявил Шмыгаль
Киев по соглашению с США сохранит контроль над ресурсами, заявил Шмыгаль - 30.04.2025, ПРАЙМ
Киев по соглашению с США сохранит контроль над ресурсами, заявил Шмыгаль
Украина по проекту соглашения о ресурсах с США сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T17:13+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Украина по проекту соглашения о ресурсах с США сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее в среду Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки. "Украина сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами: недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью этого фонда или этого соглашения", - заявил Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона. Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины. Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
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Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Скотт Бессент
Киев по соглашению с США сохранит контроль над ресурсами, заявил Шмыгаль
Премьер Украины Шмыгаль: Украина сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ. Украина по проекту соглашения о ресурсах с США сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами, заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.
Ранее в среду Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах между Украиной и США будет подписано в ближайшие сутки.
"Украина сохраняет за собой контроль за всеми ресурсами: недра, инфраструктура, природные ресурсы не являются частью этого фонда или этого соглашения", - заявил Шмыгаль в эфире украинского новостного телемарафона.
Газета Financial Times со ссылкой на украинских чиновников в понедельник сообщала, что Вашингтон и Киев могут уже на этой неделе подписать рамочное соглашение, касающееся всех минеральных ресурсов, а также крупных энергетических активов Украины.
Шмыгаль по итогам встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом 27 апреля сообщал, что Киев и Вашингтон достигли договорённости о том, что ранее предоставленная американская финансовая помощь не будет фигурировать в соглашении о недрах в качестве долгового обязательства.
Шмыгаль заявил, что соглашение о минералах с США подпишут в ближайшие сутки