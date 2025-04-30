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Российский рынок акций снизился в последний день апреля
Российский рынок акций снизился в последний день апреля - 30.04.2025, ПРАЙМ
Российский рынок акций снизился в последний день апреля
Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился, завершив и весь апрель 3-процентным падением, следует из данных Московской биржи. | 30.04.2025, ПРАЙМ
2025-04-30T20:43+0300
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МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился, завершив и весь апрель 3-процентным падением, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,33%, до 2918,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,15% до 1206,59 пункта, долларовый РТС - на 1,24%, до 1128,17 пункта. За апрель индекс Мосбиржи упал на 3,15%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,29%, РТС - на 1,61%. Валютные индексы выросли за апрель на фоне укрепления рубля к юаню и доллару за этот период. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс увеличил темпы снижения до 2%. РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ Российский рынок акций в основную сессию среды торговался в минусе. При этом индекс Мосбиржи попробовал пробить вниз ключевой уровень 2900 пунктов, однако смог "закрыться" выше него. "Российский рынок акций в среду к завершению основной торговой сессии удержался выше уровня 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Одной из причин снижения рынка на этой неделе стала дешевеющая нефть. Не добавляет рынку позитива и отсутствие видимого прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Инвесторы предпочли частично фиксировать позиции еще и по причине выходного четверга на Московской бирже", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст". В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Распадской" (-3%), "Европлана" (-2,7%), ПИКа (-2,8%), ММК (-2,7%). Выросли в цене бумаги "Алросы" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%). Стоимость нефти к 19.41 мск падала на 3,7% до 61 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% до 99,5 пункта. ПРОГНОЗЫ На рынке продолжает оставаться денежная масса, достаточная для продолжения роста, однако отсутствие конкретных результатов в геополитике и противоречащие заявления о введении и снятии новых тарифов со стороны США мешают развитию позитива, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 мая – 2900-2975 пунктов", - добавляет он. Российский рынок к концу сессии оставался в минусе, но отступил от района краткосрочных поддержек 2865 пунктов и 1110 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, в целом сохраняя базу для возвращения к повышению и развития в том числе среднесрочного восходящего тренда, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Инвесторы в РФ продолжают ждать геополитических новостей, оптимистичная реализация этих ожиданий в мае может вернуть индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов и способствовать обновлению пика текущего года 3371 пункт", - добавляет она.
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рынки, акции, мосбиржа, ртс, российский рынок акций
Экономика, Рынки, Акции, Мосбиржа, РТС, российский рынок акций
Российский рынок акций снизился в последний день апреля
Российский рынок акций в среду снизился, завершив и весь апрель 3-процентным падением
МОСКВА, 30 апр - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций по итогам основных торгов среды снизился, завершив и весь апрель 3-процентным падением, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 1,33%, до 2918,47 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 1,15% до 1206,59 пункта, долларовый РТС - на 1,24%, до 1128,17 пункта.
За апрель индекс Мосбиржи упал на 3,15%, индекс Мосбиржи в юанях вырос на 1,29%, РТС - на 1,61%.
Индекс Мосбиржи опустился ниже 2900 пунктов
Валютные индексы выросли за апрель на фоне укрепления рубля к юаню и доллару за этот период.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс увеличил темпы снижения до 2%.
Российский рынок акций в основную сессию среды торговался в минусе. При этом индекс Мосбиржи попробовал пробить вниз ключевой уровень 2900 пунктов, однако смог "закрыться" выше него.
"Российский рынок акций в среду к завершению основной торговой сессии удержался выше уровня 2900 пунктов по индексу Мосбиржи. Одной из причин снижения рынка на этой неделе стала дешевеющая нефть. Не добавляет рынку позитива и отсутствие видимого прогресса в вопросе урегулирования конфликта на Украине. Инвесторы предпочли частично фиксировать позиции еще и по причине выходного четверга на Московской бирже", - комментирует Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
В частности, на Мосбирже упали в цене бумаги "Распадской" (-3%), "Европлана" (-2,7%), ПИКа (-2,8%), ММК (-2,7%). Выросли в цене бумаги "Алросы" (+0,9%), "Северстали" (+0,9%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%).
Стоимость нефти к 19.41 мск падала на 3,7% до 61 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3% до 99,5 пункта.
На рынке продолжает оставаться денежная масса, достаточная для продолжения роста, однако отсутствие конкретных результатов в геополитике и противоречащие заявления о введении и снятии новых тарифов со стороны США мешают развитию позитива, считает Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". "Прогноз по индексу Мосбиржи на 5 мая – 2900-2975 пунктов", - добавляет он.
Российский рынок к концу сессии оставался в минусе, но отступил от района краткосрочных поддержек 2865 пунктов и 1110 пунктов по индексам Мосбиржи и РТС, в целом сохраняя базу для возвращения к повышению и развития в том числе среднесрочного восходящего тренда, рассуждает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Инвесторы в РФ продолжают ждать геополитических новостей, оптимистичная реализация этих ожиданий в мае может вернуть индекс Мосбиржи выше 3000 пунктов и способствовать обновлению пика текущего года 3371 пункт", - добавляет она.