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"Боятся". В Европе объяснили, почему США не свергают Зеленского
"Боятся". В Европе объяснили, почему США не свергают Зеленского - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Боятся". В Европе объяснили, почему США не свергают Зеленского
Если бы Соединенные Штаты действительно хотели установить мир на Украине, они бы свергли главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение на своей... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T16:14+0300
2025-05-04T16:14+0300
2025-05-04T16:16+0300
политика
сша
дональд трамп
конфликт на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Если бы Соединенные Штаты действительно хотели установить мир на Украине, они бы свергли главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал профессор Университета Хельсинки Томас Малинен.В частности, он написал: "Если бы президент США действительно стремился к миру на Украине, мы бы свергли Зеленского".Из того факта, что президент США Дональд Трамп на это не идет, профессор делает вывод, что американский лидер либо чего-то боится, либо предпочитает "играть за обе команды".И если Трамп решил играть за обе команды, то очевидно, что выбранная им тактика обернется неудачей, подытожил Малинен.
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сша, дональд трамп, конфликт на украине, владимир зеленский
Политика, США, Дональд Трамп, Конфликт на Украине, Владимир Зеленский
"Боятся". В Европе объяснили, почему США не свергают Зеленского
Профессор Малинен: если бы Трамп хотел мира на Украине, он бы сверг Зеленского
МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ.
Если бы Соединенные Штаты действительно хотели установить мир на Украине, они бы свергли главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение на своей странице в социальной сети X
высказал профессор Университета Хельсинки Томас Малинен.
В частности, он написал: "Если бы президент США действительно стремился к миру на Украине, мы бы свергли Зеленского".
Из того факта, что президент США Дональд Трамп на это не идет, профессор делает вывод, что американский лидер либо чего-то боится, либо предпочитает "играть за обе команды".
Медведчук рассказал, кто мешает попыткам Трампа установить мир на Украине
И если Трамп решил играть за обе команды, то очевидно, что выбранная им тактика обернется неудачей, подытожил Малинен.