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"Боятся". В Европе объяснили, почему США не свергают Зеленского

"Боятся". В Европе объяснили, почему США не свергают Зеленского - 04.05.2025, ПРАЙМ

"Боятся". В Европе объяснили, почему США не свергают Зеленского

Если бы Соединенные Штаты действительно хотели установить мир на Украине, они бы свергли главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение на своей... | 04.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-04T16:14+0300

2025-05-04T16:14+0300

2025-05-04T16:16+0300

политика

сша

дональд трамп

конфликт на украине

владимир зеленский

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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Если бы Соединенные Штаты действительно хотели установить мир на Украине, они бы свергли главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал профессор Университета Хельсинки Томас Малинен.В частности, он написал: "Если бы президент США действительно стремился к миру на Украине, мы бы свергли Зеленского".Из того факта, что президент США Дональд Трамп на это не идет, профессор делает вывод, что американский лидер либо чего-то боится, либо предпочитает "играть за обе команды".И если Трамп решил играть за обе команды, то очевидно, что выбранная им тактика обернется неудачей, подытожил Малинен.

https://1prime.ru/20250430/medvedchuk-857170008.html

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сша, дональд трамп, конфликт на украине, владимир зеленский