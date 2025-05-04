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"Боятся". В Европе объяснили, почему США не свергают Зеленского - 04.05.2025, ПРАЙМ
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"Боятся". В Европе объяснили, почему США не свергают Зеленского
"Боятся". В Европе объяснили, почему США не свергают Зеленского - 04.05.2025, ПРАЙМ
"Боятся". В Европе объяснили, почему США не свергают Зеленского
Если бы Соединенные Штаты действительно хотели установить мир на Украине, они бы свергли главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение на своей... | 04.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-04T16:14+0300
2025-05-04T16:16+0300
политика
сша
дональд трамп
конфликт на украине
владимир зеленский
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Если бы Соединенные Штаты действительно хотели установить мир на Украине, они бы свергли главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал профессор Университета Хельсинки Томас Малинен.В частности, он написал: "Если бы президент США действительно стремился к миру на Украине, мы бы свергли Зеленского".Из того факта, что президент США Дональд Трамп на это не идет, профессор делает вывод, что американский лидер либо чего-то боится, либо предпочитает "играть за обе команды".И если Трамп решил играть за обе команды, то очевидно, что выбранная им тактика обернется неудачей, подытожил Малинен.
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сша, дональд трамп, конфликт на украине, владимир зеленский
Политика, США, Дональд Трамп, Конфликт на Украине, Владимир Зеленский
16:14 04.05.2025 (обновлено: 16:16 04.05.2025)
 
"Боятся". В Европе объяснили, почему США не свергают Зеленского

Профессор Малинен: если бы Трамп хотел мира на Украине, он бы сверг Зеленского

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Если бы Соединенные Штаты действительно хотели установить мир на Украине, они бы свергли главу киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение на своей странице в социальной сети X высказал профессор Университета Хельсинки Томас Малинен.
В частности, он написал: "Если бы президент США действительно стремился к миру на Украине, мы бы свергли Зеленского".
Из того факта, что президент США Дональд Трамп на это не идет, профессор делает вывод, что американский лидер либо чего-то боится, либо предпочитает "играть за обе команды".
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И если Трамп решил играть за обе команды, то очевидно, что выбранная им тактика обернется неудачей, подытожил Малинен.
 
ПолитикаСШАДональд ТрампКонфликт на УкраинеВладимир Зеленский
 
 
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