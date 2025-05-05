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Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины - 05.05.2025, ПРАЙМ
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Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины
Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины - 05.05.2025, ПРАЙМ
Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины
Россия публично предупреждает Токио, что его участие в авантюрах Киева не останется без чувствительных и долгосрочных последствий, заявил РИА Новости посол... | 05.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-05T08:05+0300
2025-05-05T08:05+0300
политика
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ТОКИО, 5 мая – ПРАЙМ. Россия публично предупреждает Токио, что его участие в авантюрах Киева не останется без чувствительных и долгосрочных последствий, заявил РИА Новости посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев. "Япония продолжает риторикой и действиями демонстрировать неготовность к отходу от недружественного курса. Например, 9 апреля этого года было объявлено о присоединении Токио к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, координирующего военную помощь, в том числе поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ. Отметили и репортажи СМИ о планирующейся передаче украинским спецслужбам разведданных с японских спутников. В таком контексте последовательно публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия", - заявил посол РИА Новости. Глава дипмиссии России отметил деградацию двусторонних отношений в последние несколько лет, возложив ответственность за это на Токио. "Двусторонние отношения объективно пережили беспрецедентный спад, достигнув низшей точки за всю историю дипломатических связей между нашими странами. Ответственность за это целиком и полностью лежит на Токио, который после начала специальной военной операции на Украине в русле так называемой общезападной солидарности пошел на разрушение старательно возводившегося на протяжении десятилетий фундамента связей", - сказал Ноздрев. Высокопоставленный дипломат назвал условие для возвращения к диалогу между нашими странами. "В складывающихся условиях обсуждение перспектив возврата к конструктивному диалогу лишено смысла. О нем можно будет говорить лишь после того, как Япония на практике откажется от своей недружественной линии", - сказал глава дипмиссии. После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
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россия, япония, токио, украина, мид рф
Политика, РОССИЯ, ЯПОНИЯ, Токио, УКРАИНА, МИД РФ
08:05 05.05.2025
 
Россия предостерегла Японию от участия в авантюрах Украины

Посол Ноздрев: Россия предупреждает Японию о последствиях участия в авантюрах Украины

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 05.05.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ТОКИО, 5 мая – ПРАЙМ. Россия публично предупреждает Токио, что его участие в авантюрах Киева не останется без чувствительных и долгосрочных последствий, заявил РИА Новости посол Российской Федерации в Японии Николай Ноздрев.
"Япония продолжает риторикой и действиями демонстрировать неготовность к отходу от недружественного курса. Например, 9 апреля этого года было объявлено о присоединении Токио к работе Центра НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины, координирующего военную помощь, в том числе поставки вооружений, ремонт техники и обучение солдат ВСУ. Отметили и репортажи СМИ о планирующейся передаче украинским спецслужбам разведданных с японских спутников. В таком контексте последовательно публично предупреждаем Токио, что подключение к авантюрам и преступлениям киевского режима будет иметь для него долгосрочные и весьма чувствительные последствия", - заявил посол РИА Новости.
Глава дипмиссии России отметил деградацию двусторонних отношений в последние несколько лет, возложив ответственность за это на Токио.
"Двусторонние отношения объективно пережили беспрецедентный спад, достигнув низшей точки за всю историю дипломатических связей между нашими странами. Ответственность за это целиком и полностью лежит на Токио, который после начала специальной военной операции на Украине в русле так называемой общезападной солидарности пошел на разрушение старательно возводившегося на протяжении десятилетий фундамента связей", - сказал Ноздрев.
Высокопоставленный дипломат назвал условие для возвращения к диалогу между нашими странами. "В складывающихся условиях обсуждение перспектив возврата к конструктивному диалогу лишено смысла. О нем можно будет говорить лишь после того, как Япония на практике откажется от своей недружественной линии", - сказал глава дипмиссии.
После того как Япония приняла несколько пакетов санкций против России в связи с ситуацией на Украине, МИД РФ 21 марта прошлого года заявил, что Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио отказывается от ведения переговоров с Японией по мирному договору, прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова, выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах.
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2025
США и Япония договорились начать консультации по торговым спорам
3 мая, 03:16
 
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