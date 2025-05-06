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СМИ раскрыли детали соглашения Украины и США по ресурсам - 06.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли детали соглашения Украины и США по ресурсам
СМИ раскрыли детали соглашения Украины и США по ресурсам - 06.05.2025, ПРАЙМ
СМИ раскрыли детали соглашения Украины и США по ресурсам
Засекреченное дополнение к соглашению с США по недрам предусматривает ответственность за нарушение условий сделки только для Украины, а ряд вопросов будут... | 06.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-06T15:37+0300
2025-05-06T15:37+0300
политика
украина
сша
владимир зеленский
денис шмыгаль
фонд
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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Засекреченное дополнение к соглашению с США по недрам предусматривает ответственность за нарушение условий сделки только для Украины, а ряд вопросов будут согласовывать исключительно представители США, утверждает украинское издание "Зеркало недели". Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел. "Если "украинский партнер" хоть что-то нарушит, никаких распределений (прибыли – ред.) ему не увидеть, а украинские менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах Фонда. О нарушениях со стороны американского партнера — никаких упоминаний", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Зеркала недели" со ссылкой на засекреченное соглашение к сделке по недрам "об ограниченном партнерстве". По информации издания, управлять совместным украинско-американским инвестиционным фондом будет совет с равным количеством представителей Украины и США, а помогать ей четыре комитета. В последних представителей от США будет больше, чем от Украины. "Есть ряд вопросов, которые вообще согласовывают исключительно менеджеры США, и их, знаете, немало: инвестиционные решения; сроки и объемы любых распределений активов; проведение аудита партнерства, его инвестиций и доходов; определение оценочной стоимости любого военного вклада США; утверждение любых рекомендаций инвестиционному комитету; утверждение любых рекомендаций административному комитету; утверждение любых рекомендаций аудиторскому комитету", - отмечает "Зеркало недели".
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украина, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, фонд
Политика, УКРАИНА, США, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, ФОНД
15:37 06.05.2025
 
СМИ раскрыли детали соглашения Украины и США по ресурсам

Соглашение по недрам с США предусматривает санкции за нарушения только для Киева

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины у здания Верховной рады
Флаг Украины у здания Верховной рады - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2025
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Засекреченное дополнение к соглашению с США по недрам предусматривает ответственность за нарушение условий сделки только для Украины, а ряд вопросов будут согласовывать исключительно представители США, утверждает украинское издание "Зеркало недели".
Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел.
"Если "украинский партнер" хоть что-то нарушит, никаких распределений (прибыли – ред.) ему не увидеть, а украинские менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах Фонда. О нарушениях со стороны американского партнера — никаких упоминаний", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Зеркала недели" со ссылкой на засекреченное соглашение к сделке по недрам "об ограниченном партнерстве".
По информации издания, управлять совместным украинско-американским инвестиционным фондом будет совет с равным количеством представителей Украины и США, а помогать ей четыре комитета. В последних представителей от США будет больше, чем от Украины.
"Есть ряд вопросов, которые вообще согласовывают исключительно менеджеры США, и их, знаете, немало: инвестиционные решения; сроки и объемы любых распределений активов; проведение аудита партнерства, его инвестиций и доходов; определение оценочной стоимости любого военного вклада США; утверждение любых рекомендаций инвестиционному комитету; утверждение любых рекомендаций административному комитету; утверждение любых рекомендаций аудиторскому комитету", - отмечает "Зеркало недели".
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