https://1prime.ru/20250506/soglashenie-857321277.html

СМИ раскрыли детали соглашения Украины и США по ресурсам

СМИ раскрыли детали соглашения Украины и США по ресурсам - 06.05.2025, ПРАЙМ

СМИ раскрыли детали соглашения Украины и США по ресурсам

Засекреченное дополнение к соглашению с США по недрам предусматривает ответственность за нарушение условий сделки только для Украины, а ряд вопросов будут... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T15:37+0300

2025-05-06T15:37+0300

2025-05-06T15:37+0300

политика

украина

сша

владимир зеленский

денис шмыгаль

фонд

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МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Засекреченное дополнение к соглашению с США по недрам предусматривает ответственность за нарушение условий сделки только для Украины, а ряд вопросов будут согласовывать исключительно представители США, утверждает украинское издание "Зеркало недели". Ранее советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что сделка Украины и США по ископаемым состоит из нескольких элементов – рамочного соглашения и двух технических: о создании суверенного фонда между госагентствами США и Украины, и распределении обязанностей в фонде. Депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявлял, что текст двух дополнительных соглашений никто из депутатов не видел. "Если "украинский партнер" хоть что-то нарушит, никаких распределений (прибыли – ред.) ему не увидеть, а украинские менеджеры теряют все права голоса в совете и соответствующих комитетах Фонда. О нарушениях со стороны американского партнера — никаких упоминаний", - говорится в материале, опубликованном на сайте "Зеркала недели" со ссылкой на засекреченное соглашение к сделке по недрам "об ограниченном партнерстве". По информации издания, управлять совместным украинско-американским инвестиционным фондом будет совет с равным количеством представителей Украины и США, а помогать ей четыре комитета. В последних представителей от США будет больше, чем от Украины. "Есть ряд вопросов, которые вообще согласовывают исключительно менеджеры США, и их, знаете, немало: инвестиционные решения; сроки и объемы любых распределений активов; проведение аудита партнерства, его инвестиций и доходов; определение оценочной стоимости любого военного вклада США; утверждение любых рекомендаций инвестиционному комитету; утверждение любых рекомендаций административному комитету; утверждение любых рекомендаций аудиторскому комитету", - отмечает "Зеркало недели".

https://1prime.ru/20250505/soglashenie-857280173.html

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украина, сша, владимир зеленский, денис шмыгаль, фонд