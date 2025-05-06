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В Совфеде заявили, что у Запада нет рычагов давления на Россию по Украине

В Совфеде заявили, что у Запада нет рычагов давления на Россию по Украине - 06.05.2025, ПРАЙМ

В Совфеде заявили, что у Запада нет рычагов давления на Россию по Украине

Россия не откажется от своих требований по конфликту на Украине, у стран Запада нет рычагов давления на Москву в этом вопросе, заявила РИА Новости сенатор от... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T07:46+0300

2025-05-06T07:46+0300

2025-05-06T07:46+0300

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МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Россия не откажется от своих требований по конфликту на Украине, у стран Запада нет рычагов давления на Москву в этом вопросе, заявила РИА Новости сенатор от ДНР Наталья Никонорова. "Уже не раз отмечалось, что "беспрецедентные" санкции в отношении Российской Федерации давно введены, и наша страна с достоинством справляется со всеми трудностями. Вряд ли в запасниках осталось что-то такое, что заставит Москву отказаться от своей чёткой позиции", - сказала агентству Никонорова. Сенатор отметила, что различные политические заявления о новых санкциях против РФ "адресованы широкой аудитории и на процесс урегулирования вряд ли окажут существенного влияния". В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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