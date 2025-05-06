https://1prime.ru/20250506/ssha-857312750.html

Тысячи рабочих Pratt & Whitney бастуют на заводах авиадвигателей в США

Тысячи рабочих Pratt & Whitney бастуют на заводах авиадвигателей в США - 06.05.2025, ПРАЙМ

Тысячи рабочих Pratt & Whitney бастуют на заводах авиадвигателей в США

Около трех тысяч рабочих авиастроительной компании Pratt & Whitney в штате Коннектикут вышли на забастовку из-за разногласий по условиям оплаты труда, пенсий и... | 06.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-06T13:01+0300

2025-05-06T13:01+0300

2025-05-06T13:02+0300

экономика

сша

https://cdnn.1prime.ru/img/83761/23/837612325_0:163:2175:1386_1920x0_80_0_0_5f8326f2eec3cd771c632ba78939f7f1.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Около трех тысяч рабочих авиастроительной компании Pratt & Whitney в штате Коннектикут вышли на забастовку из-за разногласий по условиям оплаты труда, пенсий и гарантиям занятости, сообщает портал Defense News. "Около 3 000 членов профсоюза начали забастовку ранним утром в понедельник, после того как переговоры о зарплате, пенсионных выплатах и гарантиях занятости зашли в тупик", - говорится в публикации. Ранее компания, входящая в состав RTX Corporation, предложила рабочим повысить зарплату на 4% в этом году, на 3,5% в 2026-м и на 3% в 2027 году, а также выделить единовременную премию в 5 000 долларов, улучшить пенсионные и накопительные планы. Однако работники сочли это предложение недостаточным и начали забастовку. Это первая подобная забастовка на предприятиях компании с 2001 года. Контракт между рабочими и работодателем истек вечером воскресенья, и более 77% из почти 2 100 членов профсоюза International Association of Machinists and Aerospace Workers проголосовали за ее проведение. Протестующие с плакатами "Я бастую против Pratt & Whitney", "Солидарность ради стабильности" и "Вместе мы сила" собрались у проходных заводов в Ист-Хартфорде и Мидлтауне, несмотря на дождливую погоду. Пока неизвестно, как долго она продлится - в 2001 году протест продолжался около двух недель. Руководство Pratt & Whitney пока не планирует возвращаться за стол переговоров, но власти штата Коннектикут призывают обе стороны продолжить диалог. Забастовка совпала с непростым для корпорации периодом. По данным Defense News, RTX может потерять до 850 миллионов долларов прибыли в этом году из-за действующих пошлин, введенных президентом Дональдом Трампом. Подразделения компании Pratt & Whitney и Collins Aerospace понесут основную часть этих потерь — по 400 миллионов долларов каждое.

https://1prime.ru/20250506/iran-857308607.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша