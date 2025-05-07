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Маркетплейсы будут указывать маркировку товаров в карточках

Маркетплейсы будут указывать маркировку товаров в карточках - 07.05.2025, ПРАЙМ

Маркетплейсы будут указывать маркировку товаров в карточках

Маркетплейсы будут указывать маркировку товаров в карточках, это предусмотрено законопроектом о платформенной экономике, рассказал в интервью РИА Новости... | 07.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-07T04:18+0300

2025-05-07T04:18+0300

2025-05-07T04:18+0300

россия

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МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Маркетплейсы будут указывать маркировку товаров в карточках, это предусмотрено законопроектом о платформенной экономике, рассказал в интервью РИА Новости председатель совета директоров "Центра развития перспективных технологий" (ЦРПТ) Михаил Дубин. "На онлайн-площадках есть два варианта работы. Когда товары проходят через свой склад продавца и когда на склад площадки товары не попадают. Когда продукт проходит через свой склад, там все контролируется. Однако, если товар не проходит через такой склад, пока контроля в таком случае меньше. Поэтому законопроект о платформенной экономике предполагает контроль за карточкой товара и связку с маркировкой. То есть если товар подлежит маркировке, это надо будет указывать в карточке. Таким образом, будет синхронизация на этом уровне", - сказал Дубин. Он объяснил, что маркетплейсы являются участниками торгового оборота, поэтому на них распространяются правила маркировки. Из маркированных товаров на онлайн-платформах чаще всего продаются продукты легкой промышленности и обувь. "Онлайн продажи становятся все более популярными и массовыми. При этом в России развивается регулирование онлайн-платформы – законопроект о платформенной экономике, туда заложен ряд правок, связанных с маркировкой. Предполагается, что онлайн-площадка должна будет еще сильнее контролировать исполнение требований, фактически будет устранен разрыв в обязательных требованиях между традиционной розницей и онлайн", - добавил Дубин. Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает икру, молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы, лекарства, косметику, бытовую химию, бакалею, влажные корма для животных, консервы из мяса, грибов, ягод, фруктов и плодоовощной продукции.

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