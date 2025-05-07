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Япония обеспокоена возможным военным конфликтом между Индией и Пакистаном - 07.05.2025, ПРАЙМ
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Япония обеспокоена возможным военным конфликтом между Индией и Пакистаном
Япония обеспокоена возможным военным конфликтом между Индией и Пакистаном - 07.05.2025, ПРАЙМ
Япония обеспокоена возможным военным конфликтом между Индией и Пакистаном
Япония серьезно обеспокоена возможностью эскалации вплоть до "настоящего военного конфликта" между Индией и Пакистаном, заявил на пресс-конференции генеральный... | 07.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-07T09:06+0300
2025-05-07T09:06+0300
политика
общество
индия
пакистан
исламабад
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ТОКИО, 7 мая – ПРАЙМ. Япония серьезно обеспокоена возможностью эскалации вплоть до "настоящего военного конфликта" между Индией и Пакистаном, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси. "Мы испытываем серьезное беспокойство, чтобы текущая ситуация не привела к новым актам возмездия и эскалация не стала настоящим военным конфликтом", - сказал Хаяси. При этом он резко осудил террористический акт, который предшествовал действиям Индии. Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. Глава МВД Индии Амит Шах заявил, что операция "Синдур" - это ответ Индии на жестокое убийство людей в Пахалгаме. Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.*Запрещенная в России террористическая организация
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индия
пакистан
исламабад
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общество , индия, пакистан, исламабад
Политика, Общество , ИНДИЯ, ПАКИСТАН, Исламабад
09:06 07.05.2025
 
Япония обеспокоена возможным военным конфликтом между Индией и Пакистаном

Япония обеспокоена возможностью военного конфликта между Индией и Пакистаном

© fotolia.com / Claudio DiviziaФлаг Японии
Флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2025
© fotolia.com / Claudio Divizia
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ТОКИО, 7 мая – ПРАЙМ. Япония серьезно обеспокоена возможностью эскалации вплоть до "настоящего военного конфликта" между Индией и Пакистаном, заявил на пресс-конференции генеральный секретарь правительства Ёсимаса Хаяси.
"Мы испытываем серьезное беспокойство, чтобы текущая ситуация не привела к новым актам возмездия и эскалация не стала настоящим военным конфликтом", - сказал Хаяси.
При этом он резко осудил террористический акт, который предшествовал действиям Индии.
Напряженность между Индией и Пакистаном обострилась после нападения террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир, которое произошло 22 апреля. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Ранее минобороны Индии сообщило, что в ответ на теракт в Пахалгаме начало операцию "Синдур", нанеся удар по террористической инфраструктуре на территории Пакистана. В ведомстве отметили, что в рамках операции ни один пакистанский военный объект не подвергался нападениям. В свою очередь, власти Пакистана заявляли, что Индия атаковала пять населенных пунктов в Пакистане, в результате ударов погибли не менее восьми человек, 35 получили ранения. Глава МВД Индии Амит Шах заявил, что операция "Синдур" - это ответ Индии на жестокое убийство людей в Пахалгаме.
Ранее премьер Пакистана Шахбаз Шариф отверг обвинения Индии в связи Исламабада с терактом в Кашмире. МИД Пакистана, комментируя индийские удары по пакистанской территории, заявил, что "безрассудные действия" Индии приблизили два государства, обладающих ядерным оружием, к крупному конфликту. МИД Пакистана заявил также, что Исламабад оставляет за собой право на адекватный ответ, и назвал удар Индии неспровоцированным и вопиющим актом войны.
*Запрещенная в России террористическая организация
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ПолитикаОбществоИНДИЯПАКИСТАНИсламабад
 
 
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