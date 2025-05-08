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Россия и Китай подписали новое соглашение о защите инвестиций

Россия и Китай подписали новое соглашение о защите инвестиций - 08.05.2025, ПРАЙМ

Россия и Китай подписали новое соглашение о защите инвестиций

Россия и Китай заключили новое соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, документ был подписан по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и | 08.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-08T14:20+0300

2025-05-08T14:20+0300

2025-05-08T14:20+0300

экономика

россия

мировая экономика

китай

владимир путин

си цзиньпин

инвестиции

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МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Россия и Китай заключили новое соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, документ был подписан по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Кремле, передает корреспондент РИА Новости. Путин во время переговоров сообщил, что новое соглашение окажет позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию хозяйственной кооперации РФ и Китая. Ранее правительство РФ одобрило проект соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций. Тогда отмечалось, что новое соглашение после его подписания придет на смену аналогичному, которое было подписано в 2006 году. В проекте нового документа, в частности, сообщалось, что каждая из сторон обеспечивает в соответствии со своим законодательством полную защиту на своей территории инвестиций и доходов инвесторов другой стороны. Кроме того, в соответствии со своим законодательством Россия и Китай благоприятно рассматривают возможность выдачи виз и разрешений на работу гражданам каждой из стран, осуществляющих инвестиционную деятельность на территории другой страны. Председатель КНР прибыл с визитом в РФ 7 мая. В четверг Си Цзиньпин и Путин встретились в Кремле.

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россия, мировая экономика, китай, владимир путин, си цзиньпин, инвестиции