https://1prime.ru/20250510/soglashenie-857448126.html
ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве - 10.05.2025, ПРАЙМ
ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве
Банк ВТБ и авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T16:06+0300
2025-05-10T16:06+0300
2025-05-10T16:06+0300
бизнес
россия
финансы
вьетнам
владимир путин
втб
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_0:39:1025:615_1920x0_80_0_0_3c5249fe9f00d2ff6c94ffb6ec0a873b.jpg
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Банк ВТБ и авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания документов состоялась в субботу в Кремле по итогам переговоров президента России Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. В числе других двусторонних документов было принято и соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между ВТБ и компанией "Вьетнамские авиалинии", документ подписали руководители двух компаний.
https://1prime.ru/20250510/vetnam-857447744.html
вьетнам
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76193/57/761935762_85:0:906:616_1920x0_80_0_0_07acc42ea06e2d8cbf5e7af9fee0c60c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, финансы, вьетнам, владимир путин, втб
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, ВТБ
ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве
МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Банк ВТБ и авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания документов состоялась в субботу в Кремле по итогам переговоров президента России Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
В числе других двусторонних документов было принято и соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между ВТБ и компанией "Вьетнамские авиалинии", документ подписали руководители двух компаний.
Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма