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ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве

ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве - 10.05.2025, ПРАЙМ

ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве

Банк ВТБ и авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-10T16:06+0300

2025-05-10T16:06+0300

2025-05-10T16:06+0300

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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Банк ВТБ и авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания документов состоялась в субботу в Кремле по итогам переговоров президента России Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. В числе других двусторонних документов было принято и соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между ВТБ и компанией "Вьетнамские авиалинии", документ подписали руководители двух компаний.

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бизнес, россия, финансы, вьетнам, владимир путин, втб