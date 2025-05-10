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ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве - 10.05.2025, ПРАЙМ
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ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве - 10.05.2025, ПРАЙМ
ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве
Банк ВТБ и авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. | 10.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-10T16:06+0300
2025-05-10T16:06+0300
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финансы
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владимир путин
втб
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Банк ВТБ и авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости. Церемония подписания документов состоялась в субботу в Кремле по итогам переговоров президента России Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом. В числе других двусторонних документов было принято и соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между ВТБ и компанией "Вьетнамские авиалинии", документ подписали руководители двух компаний.
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бизнес, россия, финансы, вьетнам, владимир путин, втб
Бизнес, РОССИЯ, Финансы, ВЬЕТНАМ, Владимир Путин, ВТБ
16:06 10.05.2025
 
ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о сотрудничестве

ВТБ и "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве

© flickr.com / manschuФлаг Вьетнама
Флаг Вьетнама - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
© flickr.com / manschu
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МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Банк ВТБ и авиакомпания "Вьетнамские авиалинии" подписали соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония подписания документов состоялась в субботу в Кремле по итогам переговоров президента России Владимира Путина с генсеком ЦК Компартии Вьетнама То Ламом.
В числе других двусторонних документов было принято и соглашение о всеобъемлющем сотрудничестве между ВТБ и компанией "Вьетнамские авиалинии", документ подписали руководители двух компаний.
Вьетнам - ПРАЙМ, 1920, 10.05.2025
Россия и Вьетнам подписали меморандум о сотрудничестве в сфере туризма
15:59
 
БизнесРОССИЯФинансыВЬЕТНАМВладимир ПутинВТБ
 
 
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