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Политолог оценил вероятность переговоров России и Украины в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ
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Политолог оценил вероятность переговоров России и Украины в Стамбуле
Политолог оценил вероятность переговоров России и Украины в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ
Политолог оценил вероятность переговоров России и Украины в Стамбуле
Возможные переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая, скорее всего, состоятся на уровне делегаций, при этом Владимир Зеленский до сих пор не отменил закон,... | 13.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-13T07:16+0300
2025-05-13T07:16+0300
россия
экономика
мировая экономика
украина
турция
стамбул
владимир зеленский
владимир путин
дмитрий песков
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АНКАРА, 13 мая – ПРАЙМ. Возможные переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая, скорее всего, состоятся на уровне делегаций, при этом Владимир Зеленский до сих пор не отменил закон, запрещающий мирные переговоры с Москвой, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. "Одним из важных аспектов переговоров, который часто упускается из виду, является то, что Украина до сих пор не отменила закон, запрещающий мирные переговоры. Поэтому приглашение Зеленским президента (России - ред.) Владимира Путина в Стамбул 15 мая воспринимается как дипломатический маневр. В дипломатической традиции после того, как достигают соглашения по вопросам прекращения огня, лидеры государств собираются на церемонию подписания, а переговорный процесс осуществляется с экспертами. Однако эти детали не означают, что переговоры не состоятся, обязательно начнутся "межделегационные" обсуждения", - считает собеседник агентства. По его словам, Турция может сыграть важную роль в ходе переговоров. "Серьезный опыт Турции относительно переговоров и доверие сторон к Анкаре являются очень важными факторами для этого процесса", - сказал аналитик. Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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россия, мировая экономика, украина, турция, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков
РОССИЯ, Экономика, Мировая экономика, УКРАИНА, ТУРЦИЯ, Стамбул, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Дмитрий Песков
07:16 13.05.2025
 
Политолог оценил вероятность переговоров России и Украины в Стамбуле

Эксперт Озер: переговоры России и Украины в Стамбуле могут состояться на уровне делегаций

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АНКАРА, 13 мая – ПРАЙМ. Возможные переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая, скорее всего, состоятся на уровне делегаций, при этом Владимир Зеленский до сих пор не отменил закон, запрещающий мирные переговоры с Москвой, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер.
"Одним из важных аспектов переговоров, который часто упускается из виду, является то, что Украина до сих пор не отменила закон, запрещающий мирные переговоры. Поэтому приглашение Зеленским президента (России - ред.) Владимира Путина в Стамбул 15 мая воспринимается как дипломатический маневр. В дипломатической традиции после того, как достигают соглашения по вопросам прекращения огня, лидеры государств собираются на церемонию подписания, а переговорный процесс осуществляется с экспертами. Однако эти детали не означают, что переговоры не состоятся, обязательно начнутся "межделегационные" обсуждения", - считает собеседник агентства.
По его словам, Турция может сыграть важную роль в ходе переговоров.
"Серьезный опыт Турции относительно переговоров и доверие сторон к Анкаре являются очень важными факторами для этого процесса", - сказал аналитик.
Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
 
ЭкономикаРОССИЯМировая экономикаУКРАИНАТУРЦИЯСтамбулВладимир ЗеленскийВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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