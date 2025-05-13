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Политолог оценил вероятность переговоров России и Украины в Стамбуле

Политолог оценил вероятность переговоров России и Украины в Стамбуле - 13.05.2025, ПРАЙМ

Политолог оценил вероятность переговоров России и Украины в Стамбуле

Возможные переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая, скорее всего, состоятся на уровне делегаций, при этом Владимир Зеленский до сих пор не отменил закон,... | 13.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-13T07:16+0300

2025-05-13T07:16+0300

2025-05-13T07:16+0300

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владимир путин

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АНКАРА, 13 мая – ПРАЙМ. Возможные переговоры России и Украины в Стамбуле 15 мая, скорее всего, состоятся на уровне делегаций, при этом Владимир Зеленский до сих пор не отменил закон, запрещающий мирные переговоры с Москвой, заявил РИА Новости турецкий политолог, ведущий эксперт экспертно-аналитической сети "Анкара-Москва" Энгин Озер. "Одним из важных аспектов переговоров, который часто упускается из виду, является то, что Украина до сих пор не отменила закон, запрещающий мирные переговоры. Поэтому приглашение Зеленским президента (России - ред.) Владимира Путина в Стамбул 15 мая воспринимается как дипломатический маневр. В дипломатической традиции после того, как достигают соглашения по вопросам прекращения огня, лидеры государств собираются на церемонию подписания, а переговорный процесс осуществляется с экспертами. Однако эти детали не означают, что переговоры не состоятся, обязательно начнутся "межделегационные" обсуждения", - считает собеседник агентства. По его словам, Турция может сыграть важную роль в ходе переговоров. "Серьезный опыт Турции относительно переговоров и доверие сторон к Анкаре являются очень важными факторами для этого процесса", - сказал аналитик. Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава российского государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хочет, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим сядет за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

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россия, мировая экономика, украина, турция, стамбул, владимир зеленский, владимир путин, дмитрий песков