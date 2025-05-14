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Россия увеличила экспорт продукции АПК в ОАЭ

Россия увеличила экспорт продукции АПК в ОАЭ - 14.05.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила экспорт продукции АПК в ОАЭ

Россия в первом квартале 2025 года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса в Объединенные Арабские Эмираты в натуральном выражении на 26% год к... | 14.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-14T11:23+0300

2025-05-14T11:23+0300

2025-05-14T11:23+0300

сельское хозяйство

россия

москва

агроэкспорт

минсельхоз

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МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Россия в первом квартале 2025 года увеличила экспорт продукции агропромышленного комплекса в Объединенные Арабские Эмираты в натуральном выражении на 26% год к году, поставки превысили 290 тысяч тонн, сообщили в центре "Агроэкспорт" при Минсельхозе РФ. "Согласно предварительным оценкам экспертов, Россия за первый квартал 2025 года поставила в Объединенные Арабские Эмираты более 290 тысяч тонн продукции АПК. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года экспорт вырос на 26% в натуральном выражении", - говорится в сообщении. Там отметили, что наибольший экспортный рост за указанный период показала молочная продукция. Так, объем ее поставок увеличился в 7,7 раза год к году, до 54 тонн. Около трети этого объема пришлось на мороженое, экспорт вырос в 3 раза и составил 19 тонн. Кроме того, поставки зернобобовых выросли в 1,9 раза в годовом выражении, до 13,5 тысячи тонн, а главным драйвером роста стала чечевица. Экспорт зерновых увеличился в 1,3 раза, до 268 тысяч тонн, в том числе пшеницы, поставки которой выросли до 244 тысяч тонн. Положительная динамика увеличения экспорта наблюдается и в мясной продукции, где поставки выросли в 1,3 раза год к году, до 1,9 тысячи тонн, добавили в "Агроэкспорте".

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сельское хозяйство, россия, москва, агроэкспорт, минсельхоз