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Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС вступает в силу - 15.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС вступает в силу
Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС вступает в силу - 15.05.2025, ПРАЙМ
Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС вступает в силу
Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вступает в силу 15 мая, открывая для его участников новые... | 15.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-15T00:32+0300
2025-05-15T00:32+0300
экономика
мировая экономика
иран
тегеран
рф
алексей оверчук
еаэс
евразийская экономическая комиссия
мид
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ТЕГЕРАН, 15 мая - ПРАЙМ, Марина Вялова. Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вступает в силу 15 мая, открывая для его участников новые возможности в сфере экономики и торговли. День Евразийского экономического союза отмечается 29 мая. В этот день в 2014 году президентами России, Белоруссии и Казахстана был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. Договор вступил в силу 1 января 2015 года. На данный момент объединение помимо названных стран включает также Армению и Киргизию. Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном с ЕАЭС было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года. В конце декабря 2024 года лидеры Евразийского экономического союза одобрили решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя при ЕАЭС, два месяца спустя агентство Mehr сообщило, что иранский парламент ратифицировал подписанное соглашение, а середине марта текущего года Евразийская экономическая комиссия заявила, что оно вступит в силу 15 мая 2025 года. Цель соглашения состоит в либерализации и упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, а также поддержки экономического и торгового взаимодействия. Представители политической элиты Ирана и России положительно отзываются о вступающем в силу соглашении и создаваемых им перспективах. Посол России в Иране Алексей Дедов заявил в начале февраля, что это соглашение даст новый толчок взаимной торговле между Тегераном и Москвой. В середине марта в сообщении Евразийской экономической комиссии было отмечено, что реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе может довести взаимный товарооборот до рекордных 12 миллиардов долларов, что примерно вдвое больше по сравнению с текущими объемами. Кроме того вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил о том, что соглашение ЕАЭС и Ирана о зоне свободной торговли позволит российскому бизнесу экономить на пошлинах 300 миллионов долларов ежегодно, оно также откроет Ирану и РФ более чем 90% товарных линий, что даст хорошие возможности для роста торговли, а официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи - что реализация этого соглашения значительно увеличит объемы торгово-экономического взаимодействия Тегерана со странами союза.
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192
40
192
40
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5
4.7
96
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мировая экономика, иран, тегеран, рф, алексей оверчук, еаэс, евразийская экономическая комиссия, мид
Экономика, Мировая экономика, ИРАН, Тегеран, РФ, Алексей Оверчук, ЕАЭС, Евразийская экономическая комиссия, МИД
00:32 15.05.2025
 
Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС вступает в силу

Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и ЕАЭС вступает в силу 15 мая

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ТЕГЕРАН, 15 мая - ПРАЙМ, Марина Вялова. Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) вступает в силу 15 мая, открывая для его участников новые возможности в сфере экономики и торговли.
День Евразийского экономического союза отмечается 29 мая. В этот день в 2014 году президентами России, Белоруссии и Казахстана был подписан Договор о Евразийском экономическом союзе. Договор вступил в силу 1 января 2015 года. На данный момент объединение помимо названных стран включает также Армению и Киргизию.
Соглашение о зоне свободной торговли между Ираном с ЕАЭС было подписано в Санкт-Петербурге 25 декабря 2023 года. В конце декабря 2024 года лидеры Евразийского экономического союза одобрили решение о предоставлении Ирану статуса наблюдателя при ЕАЭС, два месяца спустя агентство Mehr сообщило, что иранский парламент ратифицировал подписанное соглашение, а середине марта текущего года Евразийская экономическая комиссия заявила, что оно вступит в силу 15 мая 2025 года.
Цель соглашения состоит в либерализации и упрощении торговли между странами ЕАЭС и Ираном путем снижения или устранения тарифных и нетарифных барьеров, а также поддержки экономического и торгового взаимодействия.
Представители политической элиты Ирана и России положительно отзываются о вступающем в силу соглашении и создаваемых им перспективах. Посол России в Иране Алексей Дедов заявил в начале февраля, что это соглашение даст новый толчок взаимной торговле между Тегераном и Москвой. В середине марта в сообщении Евразийской экономической комиссии было отмечено, что реализация нового соглашения станет эффективным инструментом развития торговли между странами и уже в обозримой перспективе может довести взаимный товарооборот до рекордных 12 миллиардов долларов, что примерно вдвое больше по сравнению с текущими объемами.
Кроме того вице-премьер РФ Алексей Оверчук говорил о том, что соглашение ЕАЭС и Ирана о зоне свободной торговли позволит российскому бизнесу экономить на пошлинах 300 миллионов долларов ежегодно, оно также откроет Ирану и РФ более чем 90% товарных линий, что даст хорошие возможности для роста торговли, а официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи - что реализация этого соглашения значительно увеличит объемы торгово-экономического взаимодействия Тегерана со странами союза.
 
ЭкономикаМировая экономикаИРАНТегеранРФАлексей ОверчукЕАЭСЕвразийская экономическая комиссияМИД
 
 
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