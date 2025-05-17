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СМИ: украинские чиновники теряют сон из-за встречи Путина и Трампа - 17.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ: украинские чиновники теряют сон из-за встречи Путина и Трампа
СМИ: украинские чиновники теряют сон из-за встречи Путина и Трампа - 17.05.2025, ПРАЙМ
СМИ: украинские чиновники теряют сон из-за встречи Путина и Трампа
Украинские чиновники теряют сон из-за страха перед возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет издание Telegraph. | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T04:56+0300
2025-05-17T04:56+0300
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Украинские чиновники теряют сон из-за страха перед возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет издание Telegraph. "Это (встреча Путина и Трампа - ред.) причина, по которой украинские официальные лица больше всего теряют сон. На подобной встрече Путин безраздельно завладел бы вниманием Трампа без посредника, который бы отстаивал их интересы", - говорится в публикации. По мнению издания, разговоры о встрече - это унижение для европейских лидеров, ждавших новых санкций в отношении РФ со стороны США. В пятницу Трамп в Абу-Даби заявил, что его встреча Путиным произойдет, "когда только мы сможем это устроить". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису.
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мировая экономика, общество , сша, рф, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков
Мировая экономика, Экономика, Общество , США, РФ, МОСКВА, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
04:56 17.05.2025
 
СМИ: украинские чиновники теряют сон из-за встречи Путина и Трампа

Telegraph: украинские чиновники теряют сон из-за страха перед встречей Путина и Трампа

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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Украинские чиновники теряют сон из-за страха перед возможной встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет издание Telegraph.
"Это (встреча Путина и Трампа - ред.) причина, по которой украинские официальные лица больше всего теряют сон. На подобной встрече Путин безраздельно завладел бы вниманием Трампа без посредника, который бы отстаивал их интересы", - говорится в публикации.
По мнению издания, разговоры о встрече - это унижение для европейских лидеров, ждавших новых санкций в отношении РФ со стороны США.
В пятницу Трамп в Абу-Даби заявил, что его встреча Путиным произойдет, "когда только мы сможем это устроить". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что встреча необходима, нужен серьезный разговор по международным вопросам, в том числе по украинскому кризису.
 
ЭкономикаМировая экономикаОбществоСШАРФМОСКВАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий Песков
 
 
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