https://1prime.ru/20250517/moshenniki-857674212.html

Власти Москвы предупредили о мошеннических случаях с записью к врачу

Власти Москвы предупредили о мошеннических случаях с записью к врачу - 17.05.2025, ПРАЙМ

Власти Москвы предупредили о мошеннических случаях с записью к врачу

Департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей и гостей столицы об участившихся случаях мошенничества с записью на прием к врачу. | 17.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-17T13:10+0300

2025-05-17T13:10+0300

2025-05-17T13:10+0300

мошенничество

общество

здоровье

москва

мошенники

https://cdnn.1prime.ru/img/82735/52/827355295_0:118:3071:1845_1920x0_80_0_0_cf8ba4539cbcb4e1920b276254d60e6f.jpg

МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей и гостей столицы об участившихся случаях мошенничества с записью на прием к врачу. "Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить из поликлиники и предложить записаться на прием к врачу или перенести запись. Затем мошенник попросит вас продиктовать код из SMS или отправить личные данные. Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают никаких кодов.

https://1prime.ru/20250516/mvd-857657004.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , здоровье, москва, мошенники