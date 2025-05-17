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Власти Москвы предупредили о мошеннических случаях с записью к врачу
Власти Москвы предупредили о мошеннических случаях с записью к врачу - 17.05.2025, ПРАЙМ
Власти Москвы предупредили о мошеннических случаях с записью к врачу
Департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей и гостей столицы об участившихся случаях мошенничества с записью на прием к врачу. | 17.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-17T13:10+0300
2025-05-17T13:10+0300
2025-05-17T13:10+0300
мошенничество
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МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей и гостей столицы об участившихся случаях мошенничества с записью на прием к врачу. "Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить из поликлиники и предложить записаться на прием к врачу или перенести запись. Затем мошенник попросит вас продиктовать код из SMS или отправить личные данные. Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства. Подчеркивается, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают никаких кодов.
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общество , здоровье, москва, мошенники
Мошенничество, Общество , Здоровье, МОСКВА, МОШЕННИКИ
Власти Москвы предупредили о мошеннических случаях с записью к врачу
Департамент здравоохранения Москвы предупредил о случаях мошенничества с записью к врачу
МОСКВА, 17 мая - ПРАЙМ. Департамент здравоохранения Москвы предупредил жителей и гостей столицы об участившихся случаях мошенничества с записью на прием к врачу.
"Участились случаи мошенничества: вам могут позвонить из поликлиники и предложить записаться на прием к врачу или перенести запись. Затем мошенник попросит вас продиктовать код из SMS или отправить личные данные. Не называйте этот код и не предоставляйте личные данные", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Подчеркивается, что сотрудники медицинских учреждений никогда не запрашивают никаких кодов.
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