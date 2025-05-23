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Путин поручил проработать вопрос льготной ипотеки для семей участников СВО - 23.05.2025, ПРАЙМ
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Путин поручил проработать вопрос льготной ипотеки для семей участников СВО
Путин поручил проработать вопрос льготной ипотеки для семей участников СВО - 23.05.2025, ПРАЙМ
Путин поручил проработать вопрос льготной ипотеки для семей участников СВО
Владимир Путин утвердил список поручений по развитию инфраструктуры по итогам заседания президиума Госсовета от 15 апреля. Документ опубликовали на официальном... | 23.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-23T12:09+0300
2025-05-23T12:33+0300
недвижимость
россия
владимир путин
госсовет
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин утвердил список поручений по развитию инфраструктуры по итогам заседания президиума Госсовета от 15 апреля. Документ опубликовали на официальном сайте Кремля.Так, правительство должно до 15 июня представить президенту предложения по выдаче льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников специальной военной операции.Правительство и ЦБ должны исключить взимание банками дополнительных комиссий при выдаче льготной ипотеки с государственным участием.Также президент поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов льготного ипотечного кредита, исходя из количества членов семьи.Нормативные сроки подключения капитальных объектов к сетям могут сократить.Кроме того, речь в документе идет о недопущении введения на региональном уровне дополнительных требований для застройщиков.Властям регионов рекомендовано утвердить и исполнить планы по наращиванию градостроительного потенциала территорий и увеличению объема жилищного строительства, включая индивидуальное.Также субъектам Федерации рекомендуется работать над повышением собираемости платы за жилье и коммунальные услуги.
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недвижимость, россия, владимир путин, госсовет
Недвижимость, РОССИЯ, Владимир Путин, Госсовет
12:09 23.05.2025 (обновлено: 12:33 23.05.2025)
 
Путин поручил проработать вопрос льготной ипотеки для семей участников СВО

Путин поручил представить предложения по льготной ипотеке семьям участников СВО

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтроительство ЖК "Южная Битца" в Подмосковье
Строительство ЖК Южная Битца в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 мая - ПРАЙМ. Владимир Путин утвердил список поручений по развитию инфраструктуры по итогам заседания президиума Госсовета от 15 апреля. Документ опубликовали на официальном сайте Кремля.
Так, правительство должно до 15 июня представить президенту предложения по выдаче льготной ипотеки семьям с детьми до 14 лет и семьям участников специальной военной операции.
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Правительство и ЦБ должны исключить взимание банками дополнительных комиссий при выдаче льготной ипотеки с государственным участием.
Также президент поручил представить предложения по дифференцированному увеличению лимитов льготного ипотечного кредита, исходя из количества членов семьи.
Нормативные сроки подключения капитальных объектов к сетям могут сократить.
Кроме того, речь в документе идет о недопущении введения на региональном уровне дополнительных требований для застройщиков.
Властям регионов рекомендовано утвердить и исполнить планы по наращиванию градостроительного потенциала территорий и увеличению объема жилищного строительства, включая индивидуальное.
Также субъектам Федерации рекомендуется работать над повышением собираемости платы за жилье и коммунальные услуги.
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НедвижимостьРОССИЯВладимир ПутинГоссовет
 
 
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