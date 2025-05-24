https://1prime.ru/20250524/belorussiya--857887638.html
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией - 24.05.2025, ПРАЙМ
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией
Белоруссия планирует в этом году подписать программу о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Россией до 2030 года, завершается подготовка ее проекта, заявил | 24.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-24T13:52+0300
2025-05-24T13:52+0300
2025-05-24T13:52+0300
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Белоруссия планирует в этом году подписать программу о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Россией до 2030 года, завершается подготовка ее проекта, заявил РИА Новости глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус. "Что касается программы о ВТС с Российской Федерацией, мы заканчиваем процедуру формирования этой программы до 2030 года, и в самое ближайшее время она будет подписана", - сказал Пантус на полях Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске. На уточняющий вопрос, состоится ли подписание в этом году, собеседник ответил: "Да".
https://1prime.ru/20250523/belorussiya-857855733.html
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россия, минск, белоруссия
РОССИЯ, МИНСК, БЕЛОРУССИЯ
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией
Белоруссия планирует подписать программу о ВТС с Россией до 2030 года
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Белоруссия планирует в этом году подписать программу о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) с Россией до 2030 года, завершается подготовка ее проекта, заявил РИА Новости глава Госкомвоенпрома республики Дмитрий Пантус.
"Что касается программы о ВТС с Российской Федерацией, мы заканчиваем процедуру формирования этой программы до 2030 года, и в самое ближайшее время она будет подписана", - сказал Пантус на полях Международной выставки вооружения и военной техники MILEX-2025 в Минске.
На уточняющий вопрос, состоится ли подписание в этом году, собеседник ответил: "Да".
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