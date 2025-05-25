https://1prime.ru/20250525/uregulirovnie-857902118.html

Глава МИД Азербайджана сделал заявление об урегулировании на Украине

Глава МИД Азербайджана сделал заявление об урегулировании на Украине - 25.05.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Азербайджана сделал заявление об урегулировании на Украине

Баку выступает за урегулирование конфликта на Украине исключительно политико-дипломатическими средствами, заявил глава азербайджанского внешнеполитического... | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T18:38+0300

2025-05-25T18:38+0300

2025-05-25T18:38+0300

политика

мид

урегулирование

конфликт на украине

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БАКУ, 25 мая - ПРАЙМ. Баку выступает за урегулирование конфликта на Украине исключительно политико-дипломатическими средствами, заявил глава азербайджанского внешнеполитического ведомства Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой Андреем Сибигой. В воскресение Байрамов принял украинскую делегацию во главе с Сибигой в рамках его визита в Азербайджан. "Баку выступает за урегулирование конфликта на Украине исключительно политико-дипломатическими средствами. Мы поддерживает достижение мира между Россией и Украиной путем политического диалога. Мы также положительно оцениваем состоявшиеся в Турции 15 мая переговоры", - сказал Байрамов. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, анонсировал масштабный обмен пленными 1000 на 1000 с Украиной. По его словам, Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Украинская сторона в ходе переговоров запросила встречу глав государств, РФ приняла это к сведению. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.

https://1prime.ru/20250525/pomosch-857897850.html

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мид, урегулирование, конфликт на украине