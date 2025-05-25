https://1prime.ru/20250525/vnukovo-857900290.html
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково". | 25.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-25T16:53+0300
2025-05-25T16:53+0300
2025-05-25T16:53+0300
аэропорт
аэропорт внуково
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково"."По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 16.39", - сообщили в авиагавани.
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аэропорт, аэропорт внуково, москва
аэропорт, аэропорт Внуково, МОСКВА
В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения
В аэропорту "Внуково" сообщили об ограничениях на прием и выпуск воздушных судов