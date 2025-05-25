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В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения

В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения - 25.05.2025, ПРАЙМ

В аэропорту "Внуково" ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково". | 25.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-25T16:53+0300

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2025-05-25T16:53+0300

аэропорт

аэропорт внуково

москва

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту "Внуково"."По независящим от аэропорта причинам во "Внуково" были введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 16.39", - сообщили в авиагавани.

https://1prime.ru/20250525/aeroport-857899201.html

москва

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