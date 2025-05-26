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Япония готовит пакет мер, чтобы нивелировать ущерб от пошлин США
Япония готовит пакет мер, чтобы нивелировать ущерб от пошлин США - 26.05.2025, ПРАЙМ
Япония готовит пакет мер, чтобы нивелировать ущерб от пошлин США
Япония готовит пакет мер на сумму 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) для того, чтобы смягчить удар от принятия пошлин США, сообщило агентство Киодо. | 26.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-26T14:46+0300
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ТОКИО, 26 мая - ПРАЙМ. Япония готовит пакет мер на сумму 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) для того, чтобы смягчить удар от принятия пошлин США, сообщило агентство Киодо. Власти Японии намерены выделить 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) бюджетных средств на то, чтобы смягчить влияние от высоких цен на электричество и газ и поддержать малые и средние предприятия. Вместе со средствами от частного бизнеса и фондов местных властей в регионах общая сумма составит 2,8 триллионов иен (19,6 миллиардов долларов). Пакет мер должен обеспечить готовность страны на случай снижения экономической конъюнктуры и потребления. Решение по первому траншу в размере 388,1 миллиарда иен (2,72 миллиарда долларов) будет принято во вторник на заседании правительства. Как ожидается, 600 миллиардов иен (4,2 миллиарда долларов) из 900-миллиардного пакета мер будут направлены на субсидии для снижения цен на электроэнергию и газ, а 300 миллиардов иен (2,1 миллиарда долларов) - на поддержку предприятий и компаний.
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Экономика, ЯПОНИЯ, США, пошлины
Япония готовит пакет мер, чтобы нивелировать ущерб от пошлин США
Киодо: Япония готовит пакет мер на 900 миллиардов иен для смягчения удара от пошлин США
ТОКИО, 26 мая - ПРАЙМ. Япония готовит пакет мер на сумму 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) для того, чтобы смягчить удар от принятия пошлин США, сообщило агентство Киодо.
Власти Японии намерены выделить 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) бюджетных средств на то, чтобы смягчить влияние от высоких цен на электричество и газ и поддержать малые и средние предприятия. Вместе со средствами от частного бизнеса и фондов местных властей в регионах общая сумма составит 2,8 триллионов иен (19,6 миллиардов долларов). Пакет мер должен обеспечить готовность страны на случай снижения экономической конъюнктуры и потребления.
Решение по первому траншу в размере 388,1 миллиарда иен (2,72 миллиарда долларов) будет принято во вторник на заседании правительства.
Как ожидается, 600 миллиардов иен (4,2 миллиарда долларов) из 900-миллиардного пакета мер будут направлены на субсидии для снижения цен на электроэнергию и газ, а 300 миллиардов иен (2,1 миллиарда долларов) - на поддержку предприятий и компаний.
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