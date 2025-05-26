https://1prime.ru/20250526/yaponiya-857926874.html

Япония готовит пакет мер, чтобы нивелировать ущерб от пошлин США

Япония готовит пакет мер, чтобы нивелировать ущерб от пошлин США - 26.05.2025, ПРАЙМ

Япония готовит пакет мер, чтобы нивелировать ущерб от пошлин США

Япония готовит пакет мер на сумму 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) для того, чтобы смягчить удар от принятия пошлин США, сообщило агентство Киодо. | 26.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-26T14:46+0300

2025-05-26T14:46+0300

2025-05-26T14:46+0300

экономика

япония

сша

пошлины

https://cdnn.1prime.ru/img/76164/52/761645290_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_f017fc4eb5061e8dfcd2dd867387c513.jpg

ТОКИО, 26 мая - ПРАЙМ. Япония готовит пакет мер на сумму 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) для того, чтобы смягчить удар от принятия пошлин США, сообщило агентство Киодо. Власти Японии намерены выделить 900 миллиардов иен (6,3 миллиарда долларов) бюджетных средств на то, чтобы смягчить влияние от высоких цен на электричество и газ и поддержать малые и средние предприятия. Вместе со средствами от частного бизнеса и фондов местных властей в регионах общая сумма составит 2,8 триллионов иен (19,6 миллиардов долларов). Пакет мер должен обеспечить готовность страны на случай снижения экономической конъюнктуры и потребления. Решение по первому траншу в размере 388,1 миллиарда иен (2,72 миллиарда долларов) будет принято во вторник на заседании правительства. Как ожидается, 600 миллиардов иен (4,2 миллиарда долларов) из 900-миллиардного пакета мер будут направлены на субсидии для снижения цен на электроэнергию и газ, а 300 миллиардов иен (2,1 миллиарда долларов) - на поддержку предприятий и компаний.

https://1prime.ru/20250525/yaponiya-857894725.html

япония

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

япония, сша, пошлины