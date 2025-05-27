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Путин и Фидан обсудили энергетическое сотрудничество России и Турции - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Путин и Фидан обсудили энергетическое сотрудничество России и Турции
Путин и Фидан обсудили энергетическое сотрудничество России и Турции - 27.05.2025, ПРАЙМ
Путин и Фидан обсудили энергетическое сотрудничество России и Турции
Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник в Москве обсудил с ним энергетическое... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T13:44+0300
2025-05-27T13:44+0300
энергетика
россия
турция
газ
аэс "аккую"
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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник в Москве обсудил с ним энергетическое сотрудничество Анкары и Москвы, в частности, поставки российского газа в Турцию. "С господином (Владимиром, президентом РФ) Путиным обсуждались проблемы, возникшие при строительстве атомной электростанции "Аккую". В очередной раз стало видно, насколько внимательно Путин следит за этим вопросом. Продолжаются переговоры между BOTAŞ и "Газпромом" по поставкам газа. Мы попросили Путина о поддержке в этом вопросе. Это была продуктивная встреча", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник в Москве.
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россия, турция, газ, аэс "аккую"
Энергетика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Газ, АЭС "Аккую"
13:44 27.05.2025
 
Путин и Фидан обсудили энергетическое сотрудничество России и Турции

Фидан: на переговорах с Путиным обсуждалось энергетическое сотрудничество Москвы и Анкары

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкРоссия и Турция
Россия и Турция
© Пресс-служба МИД РФ
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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник в Москве обсудил с ним энергетическое сотрудничество Анкары и Москвы, в частности, поставки российского газа в Турцию.
"С господином (Владимиром, президентом РФ) Путиным обсуждались проблемы, возникшие при строительстве атомной электростанции "Аккую". В очередной раз стало видно, насколько внимательно Путин следит за этим вопросом. Продолжаются переговоры между BOTAŞ и "Газпромом" по поставкам газа. Мы попросили Путина о поддержке в этом вопросе. Это была продуктивная встреча", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник в Москве.
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Анкара и Москва ведут работу для введения в строй АЭС "Аккую", заявил Фидан
13:29
 
ЭнергетикаРОССИЯТУРЦИЯГазАЭС "Аккую"
 
 
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