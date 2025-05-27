https://1prime.ru/20250527/sotrudnichestvo-857961522.html

Путин и Фидан обсудили энергетическое сотрудничество России и Турции

Путин и Фидан обсудили энергетическое сотрудничество России и Турции - 27.05.2025, ПРАЙМ

Путин и Фидан обсудили энергетическое сотрудничество России и Турции

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник в Москве обсудил с ним энергетическое... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T13:44+0300

2025-05-27T13:44+0300

2025-05-27T13:44+0300

энергетика

россия

турция

газ

аэс "аккую"

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АНКАРА, 27 мая – ПРАЙМ. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в понедельник в Москве обсудил с ним энергетическое сотрудничество Анкары и Москвы, в частности, поставки российского газа в Турцию. "С господином (Владимиром, президентом РФ) Путиным обсуждались проблемы, возникшие при строительстве атомной электростанции "Аккую". В очередной раз стало видно, насколько внимательно Путин следит за этим вопросом. Продолжаются переговоры между BOTAŞ и "Газпромом" по поставкам газа. Мы попросили Путина о поддержке в этом вопросе. Это была продуктивная встреча", - сказал Фидан на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым во вторник в Москве.

https://1prime.ru/20250527/fidan-857960409.html

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россия, турция, газ, аэс "аккую"