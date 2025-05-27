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СМИ отметили открытость Японии для неамериканских поставщиков вооружений - 27.05.2025, ПРАЙМ
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СМИ отметили открытость Японии для неамериканских поставщиков вооружений
СМИ отметили открытость Японии для неамериканских поставщиков вооружений - 27.05.2025, ПРАЙМ
СМИ отметили открытость Японии для неамериканских поставщиков вооружений
Япония стала более открытой для неамериканских поставщиков военного оборудования, пишет британская газета Financial Times. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T08:42+0300
2025-05-27T08:42+0300
экономика
мировая экономика
япония
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Япония стала более открытой для неамериканских поставщиков военного оборудования, пишет британская газета Financial Times. По данным издания, растущая готовность Японии обращаться за закупками не только к традиционным партнерам по оборонной промышленности была в центре внимания выставке оборонного сектора, которая прошла в Макухари. "Японские политики и чиновники ясно дали понять, что теперь они более открыты для сделок с подрядчиками не из США", - говорится в публикации. Региональный менеджер шведского оборонного производителя Saab Ларс Эрикссон заявил, что сравнительно недавно рынок Японии открылся для других стран, которые получили большую долю рынка. "Япония чувствует себя гораздо более восприимчивой к предложениям Великобритании, Европы и других международных союзников, в отличие от подхода, который до сих пор был в большей степени ориентирован на США", - заявил коммерческий директор британского производителя бронетехники NMS UK Джеймс де Сент Джон-Прайс, его слова приводит газета.
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мировая экономика, япония, великобритания
Экономика, Мировая экономика, ЯПОНИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
08:42 27.05.2025
 
СМИ отметили открытость Японии для неамериканских поставщиков вооружений

FT: Япония стала более открытой для неамериканских поставщиков военного оборудования

© flickr.com / Hactor de Peredaфлаг Японии
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© flickr.com / Hactor de Pereda
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Япония стала более открытой для неамериканских поставщиков военного оборудования, пишет британская газета Financial Times.
По данным издания, растущая готовность Японии обращаться за закупками не только к традиционным партнерам по оборонной промышленности была в центре внимания выставке оборонного сектора, которая прошла в Макухари.
"Японские политики и чиновники ясно дали понять, что теперь они более открыты для сделок с подрядчиками не из США", - говорится в публикации.
Региональный менеджер шведского оборонного производителя Saab Ларс Эрикссон заявил, что сравнительно недавно рынок Японии открылся для других стран, которые получили большую долю рынка. "Япония чувствует себя гораздо более восприимчивой к предложениям Великобритании, Европы и других международных союзников, в отличие от подхода, который до сих пор был в большей степени ориентирован на США", - заявил коммерческий директор британского производителя бронетехники NMS UK Джеймс де Сент Джон-Прайс, его слова приводит газета.
флаг Японии - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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