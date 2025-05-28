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"Росконгресс": энергопотребление дата-центров достигло уровня Франции

"Росконгресс": энергопотребление дата-центров достигло уровня Франции - 28.05.2025, ПРАЙМ

"Росконгресс": энергопотребление дата-центров достигло уровня Франции

Глобальный объем энергопотребления дата-центров ежегодно растет на 12-15%, а в 2024 году он уже достиг уровня, сопоставимого с энергопотреблением всей экономики | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T02:46+0300

2025-05-28T02:46+0300

2025-05-28T02:46+0300

энергетика

сша

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франция

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Глобальный объем энергопотребления дата-центров ежегодно растет на 12-15%, а в 2024 году он уже достиг уровня, сопоставимого с энергопотреблением всей экономики Франции; из-за давления на локальные энергосистемы в отдельных регионах мира формируются энергетические дисбалансы и конкуренция за ресурсы между отраслями, говорится в докладе "Росконгресса" "ИИ-бум и трансформация глобальной энергетики: как дата-центры превращаются в ключевого потребителя", с которым ознакомилось РИА Новости. "Энергопотребление дата-центров, увеличивающееся на 12-15% ежегодно, создает давление на локальные энергосистемы, что в отдельных регионах приводит к формированию энергетических дисбалансов и конкуренции за ресурсы между отраслями экономики", – говорится в документе. "Энергопотребление дата-центров в 2024 году сопоставимо с потреблением электроэнергии всей экономикой Франции (440,6 ТВт·ч)", - отмечают эксперты. В некоторых регионах потребление электроэнергии дата-центрами достигает критических значений. "В США их доля может возрасти с 4% до 6,7-12% к 2028 году, в Китае ожидается удвоение потребления к 2027 году, а в Ирландии дата-центры уже потребляют 20% электроэнергии, что превышает долю городских домохозяйств", - говорится в документе. А к 2030 году, согласно прогнозам авторов доклада, только европейские дата-центры станут потреблять объем электроэнергии, сопоставимый с суммарным текущим потреблением Португалии, Греции и Нидерландов. Данная ситуация, по мнению экспертов, требует масштабных инвестиций в развитие электроэнергетики. "Существующие электросети не рассчитаны на резкое увеличение нагрузки, что без адекватных инвестиций приведет к значительному росту цен на электроэнергию: на 8,6% в США, 5,3% в Китае и 3,6% в Европе к 2030 году", - отмечается в документе. Энергоемкость вычислительных мощностей создает особые проблемы для развивающихся экономик. "Развивающиеся страны с ограниченным доступом к электроэнергии и надежным сетям сталкиваются с риском углубления цифрового неравенства. На них приходится менее трети глобального производства электроэнергии и лишь десятая часть мировых мощностей дата-центров", - указывают эксперты. Решение проблемы авторы доклада видят в развитии атомной генерации. "Возрождение интереса к атомной энергетике в контексте обеспечения энергопотребления дата-центров позволяет рассматривать ее как перспективное решение проблемы энергообеспечения цифровой инфраструктуры, балансирующее требования к надежности, объемам генерации и экологичности", - считают эксперты.

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