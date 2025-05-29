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В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты

В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты - 29.05.2025, ПРАЙМ

В Совфеде назвали размер фиксированной пенсионной выплаты

Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составляет 8907,7 рубля, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T02:40+0300

2025-05-29T02:40+0300

2025-05-29T02:40+0300

экономика

россия

москва

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Размер фиксированной пенсионной выплаты в России в 2025 году составляет 8907,7 рубля, рассказала РИА Новости сенатор Ольга Епифанова. "Пенсия формируется из индивидуальных пенсионных коэффициентов и фиксированной выплаты, которая также каждый год определяется правительством. Так, в 2025 году фиксированная выплата составит 8907,7 рубля", - сказала Епифанова. Сенатор также напомнила, что стоимость одного индивидуального пенсионного балла в 2025 году составляет 145,69 рубля. "Итоговая сумма пенсионных выплат зависит от выработанных лет стажа, количества набранных индивидуальных пенсионных коэффициентов, их стоимости и величины фиксированной выплаты", - подчеркнула парламентарий.

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