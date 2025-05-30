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"Аэрофлот" увеличил количество субсидированных билетов на Дальний Восток

"Аэрофлот" увеличил количество субсидированных билетов на Дальний Восток - 30.05.2025, ПРАЙМ

"Аэрофлот" увеличил количество субсидированных билетов на Дальний Восток

"Аэрофлот" увеличил количество субсидированных билетов на Дальний Восток, в 2025 году по тарифам с фиксированной ценой планируется перевезти не менее 1,5... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T10:37+0300

2025-05-30T10:37+0300

2025-05-30T10:37+0300

экономика

бизнес

россия

дальний восток

южно-сахалинск

аэрофлот

минвостокразвития

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. "Аэрофлот" увеличил количество субсидированных билетов на Дальний Восток, в 2025 году по тарифам с фиксированной ценой планируется перевезти не менее 1,5 миллиона человек, сообщили в Минвостокразвития. "Аэрофлот" увеличил количество билетов на Дальний Восток, которые доступны по "плоским" (субсидируемым государством) тарифам. Например, билеты на июнь из Москвы в Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан можно приобрести по цене от 26-27 тысяч рублей... Всего в 2025 году по "плоским" тарифам планируется перевезти не менее 1,5 миллиона пассажиров дальневосточных направлений — это на 132 тысячи человек больше, чем годом ранее", - говорится в Telegram-канале министерства. В сообщении подчеркивается, что география полетов расширена с пяти до девяти регионов. В расписание введены дополнительные рейсы: из Москвы до Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска и Магадана. "С 20 июня возобновятся рейсы по маршруту Санкт-Петербург – Владивосток, будут выполняться 3 рейса в неделю", - добавили в сообщении. По данным министерства, "Аэрофлот" ведет непрерывный мониторинг доступности авиарейсов и оценивает баланс спроса и предложения для увеличения количества билетов (в том числе, по "плоским" тарифам) в пиковые периоды.

https://1prime.ru/20250521/aeroflot-857793006.html

дальний восток

южно-сахалинск

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бизнес, россия, дальний восток, южно-сахалинск, аэрофлот, минвостокразвития