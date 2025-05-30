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В Турции изъяли фальшивую валюту на сумму свыше 114 миллионов долларов

В Турции изъяли фальшивую валюту на сумму свыше 114 миллионов долларов - 30.05.2025, ПРАЙМ

В Турции изъяли фальшивую валюту на сумму свыше 114 миллионов долларов

Турецкие полицейские в результате проведенной в Стамбуле операции изъяли поддельную валюту на сумму в 4,5 миллиарда турецких лир (более 114 миллионов долларов), | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T17:18+0300

2025-05-30T17:18+0300

2025-05-30T17:18+0300

мошенничество

финансы

турция

стамбул

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СТАМБУЛ, 30 мая - ПРАЙМ. Турецкие полицейские в результате проведенной в Стамбуле операции изъяли поддельную валюту на сумму в 4,5 миллиарда турецких лир (более 114 миллионов долларов), задержаны пятеро иностранцев, сообщил в пятницу министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Министр сообщил в соцсети X, что генпрокуратуре стамбульского района Бююкчекмедже стало известно о партии поддельной валюты, которую подозреваемые пытались ввести в оборот. "В результате операции изъята поддельная валюта на 4,5 миллиарда лир, используемые при изготовлении банкнот материалы, печатный станок", - сообщил министр в соцсети X. В феврале в трех провинциях были конфискованы поддельные банкноты на сумму более 3,5 миллиона долларов, задержаны 25 подозреваемых. Турецкие силовики за 2024 год конфисковали более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов, сообщал в декабре министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Обменные пункты и банкоматы в Турции зимой не принимали купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов из-за кризиса, вызванного фальшивой валютой на рынке. Ассоциация банков Турции на фоне сообщений о фальшивых долларах на рынке ранее заявила о завершении обновления машин по контролю банкнот. Тем не менее, в центре Стамбула некоторые обменники всё еще не принимают доллары старого образца или же обменивают их с комиссией.

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финансы, турция, стамбул