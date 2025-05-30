https://1prime.ru/20250530/turtsiya-858062651.html
В Турции изъяли фальшивую валюту на сумму свыше 114 миллионов долларов
В Турции изъяли фальшивую валюту на сумму свыше 114 миллионов долларов - 30.05.2025, ПРАЙМ
В Турции изъяли фальшивую валюту на сумму свыше 114 миллионов долларов
Турецкие полицейские в результате проведенной в Стамбуле операции изъяли поддельную валюту на сумму в 4,5 миллиарда турецких лир (более 114 миллионов долларов), | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T17:18+0300
2025-05-30T17:18+0300
2025-05-30T17:18+0300
мошенничество
финансы
турция
стамбул
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_715760214aa4f852cf147a30441fd7ce.jpg
СТАМБУЛ, 30 мая - ПРАЙМ. Турецкие полицейские в результате проведенной в Стамбуле операции изъяли поддельную валюту на сумму в 4,5 миллиарда турецких лир (более 114 миллионов долларов), задержаны пятеро иностранцев, сообщил в пятницу министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Министр сообщил в соцсети X, что генпрокуратуре стамбульского района Бююкчекмедже стало известно о партии поддельной валюты, которую подозреваемые пытались ввести в оборот. "В результате операции изъята поддельная валюта на 4,5 миллиарда лир, используемые при изготовлении банкнот материалы, печатный станок", - сообщил министр в соцсети X. В феврале в трех провинциях были конфискованы поддельные банкноты на сумму более 3,5 миллиона долларов, задержаны 25 подозреваемых. Турецкие силовики за 2024 год конфисковали более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов, сообщал в декабре министр внутренних дел Турции Али Ерликая. Обменные пункты и банкоматы в Турции зимой не принимали купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов из-за кризиса, вызванного фальшивой валютой на рынке. Ассоциация банков Турции на фоне сообщений о фальшивых долларах на рынке ранее заявила о завершении обновления машин по контролю банкнот. Тем не менее, в центре Стамбула некоторые обменники всё еще не принимают доллары старого образца или же обменивают их с комиссией.
https://1prime.ru/20250529/egypt-858037530.html
турция
стамбул
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82251/13/822511348_58:0:966:681_1920x0_80_0_0_9be57891f2e4920340ed87a393994b8a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, турция, стамбул
Мошенничество, Финансы, ТУРЦИЯ, Стамбул
В Турции изъяли фальшивую валюту на сумму свыше 114 миллионов долларов
В Стамбуле изъяли поддельную валюту на сумму более 114 миллионов долларов
СТАМБУЛ, 30 мая - ПРАЙМ. Турецкие полицейские в результате проведенной в Стамбуле операции изъяли поддельную валюту на сумму в 4,5 миллиарда турецких лир (более 114 миллионов долларов), задержаны пятеро иностранцев, сообщил в пятницу министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Министр сообщил в соцсети X, что генпрокуратуре стамбульского района Бююкчекмедже стало известно о партии поддельной валюты, которую подозреваемые пытались ввести в оборот.
"В результате операции изъята поддельная валюта на 4,5 миллиарда лир, используемые при изготовлении банкнот материалы, печатный станок", - сообщил министр в соцсети X.
В феврале в трех провинциях были конфискованы поддельные банкноты на сумму более 3,5 миллиона долларов, задержаны 25 подозреваемых. Турецкие силовики за 2024 год конфисковали более 3,6 миллиона фальшивых евро и 350 тысяч долларов, сообщал в декабре министр внутренних дел Турции Али Ерликая.
Обменные пункты и банкоматы в Турции зимой не принимали купюры номиналом в 50 и 100 американских долларов из-за кризиса, вызванного фальшивой валютой на рынке. Ассоциация банков Турции на фоне сообщений о фальшивых долларах на рынке ранее заявила о завершении обновления машин по контролю банкнот. Тем не менее, в центре Стамбула некоторые обменники всё еще не принимают доллары старого образца или же обменивают их с комиссией.
В Египте конфисковали более 12 тонн наркотиков