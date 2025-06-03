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Россия ответила Греции на отказ в аккредитации сотруднику РИА Новости

Россия ответила Греции на отказ в аккредитации сотруднику РИА Новости - 03.06.2025, ПРАЙМ

Россия ответила Греции на отказ в аккредитации сотруднику РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона ответила на отказ Афин от продления аккредитации корреспонденту | 03.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-03T20:04+0300

2025-06-03T20:04+0300

2025-06-03T20:04+0300

политика

аккредитация

отказ

россия

ответ

мария захарова

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МОСКВА, 3 июн-ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона ответила на отказ Афин от продления аккредитации корреспонденту агентства Геннадию Мельнику. Она напомнила, что в марте МИД Греции безосновательно отказался продлить на 2025 год аккредитацию Мельника, которому пришлось покинуть страну. "Функционировавший более 20 лет российский корпункт в Афинах был вынужденно закрыт. В связи с этим дискриминационным решением приняты ответные меры", - сказала Захарова. По ее словам, высокопоставленному греческому должностному лицу, причастному к действиям по выдавливанию российских СМИ, запрещен въезд в РФ. "Высокопоставленному должностному лицу Греческой Республики, непосредственно причастному к противоправным действиям по выдавливанию российских СМИ из местного информпространства, запрещен въезд на территорию нашей страны в соответствии с федеральным законом № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года", - заключила Захарова.

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аккредитация, отказ, россия, ответ, мария захарова