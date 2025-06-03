https://1prime.ru/20250603/akkreditatsiya-858166542.html
Россия ответила Греции на отказ в аккредитации сотруднику РИА Новости
Россия ответила Греции на отказ в аккредитации сотруднику РИА Новости - 03.06.2025, ПРАЙМ
Россия ответила Греции на отказ в аккредитации сотруднику РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона ответила на отказ Афин от продления аккредитации корреспонденту | 03.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-03T20:04+0300
2025-06-03T20:04+0300
2025-06-03T20:04+0300
политика
аккредитация
отказ
россия
ответ
мария захарова
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_0:156:3089:1893_1920x0_80_0_0_314651af7b0b57c0db388db8c198a78a.jpg
МОСКВА, 3 июн-ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона ответила на отказ Афин от продления аккредитации корреспонденту агентства Геннадию Мельнику. Она напомнила, что в марте МИД Греции безосновательно отказался продлить на 2025 год аккредитацию Мельника, которому пришлось покинуть страну. "Функционировавший более 20 лет российский корпункт в Афинах был вынужденно закрыт. В связи с этим дискриминационным решением приняты ответные меры", - сказала Захарова. По ее словам, высокопоставленному греческому должностному лицу, причастному к действиям по выдавливанию российских СМИ, запрещен въезд в РФ. "Высокопоставленному должностному лицу Греческой Республики, непосредственно причастному к противоправным действиям по выдавливанию российских СМИ из местного информпространства, запрещен въезд на территорию нашей страны в соответствии с федеральным законом № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года", - заключила Захарова.
https://1prime.ru/20250505/naftemporiki-857290796.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/0c/854864221_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_f3a2c81bbec633108f72f66ce91f6625.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аккредитация, отказ, россия, ответ, мария захарова
Политика, аккредитация, Отказ, РОССИЯ, ответ, Мария Захарова
Россия ответила Греции на отказ в аккредитации сотруднику РИА Новости
Захарова: РФ ответила Греции на отказ в аккредитации корреспонденту РИА Новости
МОСКВА, 3 июн-ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила РИА Новости, что российская сторона ответила на отказ Афин от продления аккредитации корреспонденту агентства Геннадию Мельнику.
Она напомнила, что в марте МИД Греции безосновательно отказался продлить на 2025 год аккредитацию Мельника, которому пришлось покинуть страну.
"Функционировавший более 20 лет российский корпункт в Афинах был вынужденно закрыт. В связи с этим дискриминационным решением приняты ответные меры", - сказала Захарова.
По ее словам, высокопоставленному греческому должностному лицу, причастному к действиям по выдавливанию российских СМИ, запрещен въезд в РФ.
В Греции опровергли информацию о возможной поставке Patriot на Украину
"Высокопоставленному должностному лицу Греческой Республики, непосредственно причастному к противоправным действиям по выдавливанию российских СМИ из местного информпространства, запрещен въезд на территорию нашей страны в соответствии с федеральным законом № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года", - заключила Захарова.