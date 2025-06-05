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В Воронежской области отремонтировали поврежденные железнодорожные пути - 05.06.2025, ПРАЙМ
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В Воронежской области отремонтировали поврежденные железнодорожные пути
В Воронежской области отремонтировали поврежденные железнодорожные пути - 05.06.2025, ПРАЙМ
В Воронежской области отремонтировали поврежденные железнодорожные пути
Железнодорожные пути, поврежденные утром в Воронежской области, обследованы, отремонтированы и открыты для движения, сообщил губернатор региона Александр Гусев. | 05.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-05T15:08+0300
2025-06-05T15:08+0300
россия
ржд
железнодорожное движение
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Железнодорожные пути, поврежденные утром в Воронежской области, обследованы, отремонтированы и открыты для движения, сообщил губернатор региона Александр Гусев. В четверг Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге Воронежской области после незначительного повреждения ж/д полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны, из-за чего задерживаются несколько пассажирских поездов. "Железнодорожные пути, поврежденные сегодня утром на территории Воронежской области, обследованы, отремонтированы и открыты для движения. Благодарю машиниста поезда за бдительность, а специальные службы и железнодорожников за слаженную и оперативную работу", - написал глава региона в своем Telegram-канале. По словам Гусева, избежать трагических последствий удалось благодаря умелым действиям профессионалов. "Еще раз подчеркну, что противник использует методы, направленные на устрашение гражданского населения, не показывая значимых результатов на поле боя, но это не поможет ему повлиять на приближение нашей победы!" - добавил губернатор.
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россия, ржд, железнодорожное движение
РОССИЯ, РЖД, железнодорожное движение
15:08 05.06.2025
 
В Воронежской области отремонтировали поврежденные железнодорожные пути

Гусев: поврежденные в Воронежской области железнодорожные пути открыты для движения

© fotolia.com / Mykola Mazuryk#Железная дорога
#Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
© fotolia.com / Mykola Mazuryk
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МОСКВА, 5 июн - ПРАЙМ. Железнодорожные пути, поврежденные утром в Воронежской области, обследованы, отремонтированы и открыты для движения, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
В четверг Гусев заявил, что несколько поездов остановлены на участке железной дороги на юге Воронежской области после незначительного повреждения ж/д полотна. Юго-Восточная железная дорога (ЮВЖД, филиал РЖД) позднее уточнила, что повреждение выявлено на одном из путей перегона Евдаково - Сагуны, из-за чего задерживаются несколько пассажирских поездов.
"Железнодорожные пути, поврежденные сегодня утром на территории Воронежской области, обследованы, отремонтированы и открыты для движения. Благодарю машиниста поезда за бдительность, а специальные службы и железнодорожников за слаженную и оперативную работу", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
По словам Гусева, избежать трагических последствий удалось благодаря умелым действиям профессионалов.
"Еще раз подчеркну, что противник использует методы, направленные на устрашение гражданского населения, не показывая значимых результатов на поле боя, но это не поможет ему повлиять на приближение нашей победы!" - добавил губернатор.
#Железная дорога - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
В Воронежской области остановили поезда после повреждения ж/д полотна
11:19
 
РОССИЯРЖДжелезнодорожное движение
 
 
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