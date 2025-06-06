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Задержан организатор банды, наводнившей фальшивыми купюрами ряд регионов - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Задержан организатор банды, наводнившей фальшивыми купюрами ряд регионов
Задержан организатор банды, наводнившей фальшивыми купюрами ряд регионов - 06.06.2025, ПРАЙМ
Задержан организатор банды, наводнившей фальшивыми купюрами ряд регионов
Группировка фальшивомонетчиков реализовывала поддельные пятитысячные купюры в нескольких регионах РФ, задержаны предполагаемый организатор и 33 соучастника,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T11:23+0300
2025-06-06T11:23+0300
мошенничество
общество
бизнес
россия
ростовская область
мвд
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Группировка фальшивомонетчиков реализовывала поддельные пятитысячные купюры в нескольких регионах РФ, задержаны предполагаемый организатор и 33 соучастника, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с оперативниками из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Луганской Народной Республики и республики Дагестан пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на реализации фальшивых пятитысячных купюр. В мероприятиях принимали участие представители ФСБ России и Росгвардии", - написала Волк в Telegram-канале. По её словам, в полицию поступила информация о тайниках с поддельными деньгами в Ростовской области, после этого удалось выйти на след злоумышленников. По версии правоохранителей, 38-летний житель Дагестана лично курировал распространение фальшивок. Он доставлял в город Новошахтинск Ростовской области партии поддельных пятитысячных купюр. Сообщники расплачивались ими в магазинах, после чего полученные в качестве сдачи подлинные банкноты возвращали организатору. Свою деятельность они развернули также в Краснодарском и Ставропольском краях и ЛНР. В 2023 году полицейскими была пресечена деятельность четырёх подпольных типографий в Дагестане. Следователи возбудили 40 уголовных дел в отношении участников группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр. 29 фигурантов задержаны и находятся в следственных изоляторах Ростова-на-Дону и Ростовской области, где изучают материалы уголовного дела. Им вменяется 332 эпизода противоправной деятельности. Сейчас задержаны и заключены под стражу еще пятеро участников криминальной схемы, включая предполагаемого организатора и его ближайших сообщников. В отношении них также возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), которые соединены в одно производство. В ходе обысков, проведенных в Ростовской области и Северо-Кавказском регионе, изъяты мобильные телефоны, типографская бумага, а также оборудование, используемое для изготовления фальшивых денег: клише, пресс-формы. Предварительное расследование продолжается, заключили в ведомстве.
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ростовская область
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общество , бизнес, россия, ростовская область, мвд
Мошенничество, Общество , Бизнес, РОССИЯ, Ростовская область, МВД
11:23 06.06.2025
 
Задержан организатор банды, наводнившей фальшивыми купюрами ряд регионов

МВД задержало предполагаемого организатора и 33 соучастника фальшивомонетчиков

*рубли
*рубли
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Группировка фальшивомонетчиков реализовывала поддельные пятитысячные купюры в нескольких регионах РФ, задержаны предполагаемый организатор и 33 соучастника, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
"Мои коллеги из ГУЭБиПК МВД России совместно с оперативниками из Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев, Луганской Народной Республики и республики Дагестан пресекли деятельность группировки, которая специализировалась на реализации фальшивых пятитысячных купюр. В мероприятиях принимали участие представители ФСБ России и Росгвардии", - написала Волк в Telegram-канале.
По её словам, в полицию поступила информация о тайниках с поддельными деньгами в Ростовской области, после этого удалось выйти на след злоумышленников.
По версии правоохранителей, 38-летний житель Дагестана лично курировал распространение фальшивок. Он доставлял в город Новошахтинск Ростовской области партии поддельных пятитысячных купюр. Сообщники расплачивались ими в магазинах, после чего полученные в качестве сдачи подлинные банкноты возвращали организатору. Свою деятельность они развернули также в Краснодарском и Ставропольском краях и ЛНР.
В 2023 году полицейскими была пресечена деятельность четырёх подпольных типографий в Дагестане. Следователи возбудили 40 уголовных дел в отношении участников группы, занимавшейся изготовлением и сбытом поддельных денежных купюр. 29 фигурантов задержаны и находятся в следственных изоляторах Ростова-на-Дону и Ростовской области, где изучают материалы уголовного дела. Им вменяется 332 эпизода противоправной деятельности.
Сейчас задержаны и заключены под стражу еще пятеро участников криминальной схемы, включая предполагаемого организатора и его ближайших сообщников. В отношении них также возбуждены уголовные дела по статье 186 УК РФ (Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг), которые соединены в одно производство.
В ходе обысков, проведенных в Ростовской области и Северо-Кавказском регионе, изъяты мобильные телефоны, типографская бумага, а также оборудование, используемое для изготовления фальшивых денег: клише, пресс-формы. Предварительное расследование продолжается, заключили в ведомстве.
Сотрудник полиции - ПРАЙМ, 1920, 05.06.2025
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