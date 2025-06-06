Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков" - 06.06.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250606/bulgakov-858247556.html
Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков"
Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков" - 06.06.2025, ПРАЙМ
Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков"
Работа теплохода "Михаил Булгаков" по решению суда приостановлена на 90 дней после выявления кишечной инфекции у пассажиров, следует из материалов суда,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T02:50+0300
2025-06-06T02:50+0300
бизнес
общество
россия
рф
роспотребнадзор
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858247556.jpg?1749167448
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Работа теплохода "Михаил Булгаков" по решению суда приостановлена на 90 дней после выявления кишечной инфекции у пассажиров, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости. По данным Роспотребнадзора, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил. Согласно имеющимся материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство". По данным суда, 29 мая было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ПАО "Московское речное пароходство" на теплоходе "Михаил Булгаков" в связи с регистрацией "множественных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией предположительно вирусной этиологии среди пассажиров и экипажа судна". О нарушениях на теплоходе в суде рассказала представитель Роспотребнадзора. По ее словам, 29 мая теплоход прибыл на Северный речной вокзал после завершения круиза, после высадки пассажиров началась проверка, при проведении которой выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм. "Суд постановил признать… "Московское речное пароходство" виновным… и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе "Михаил Булгаков" сроком на 90 (девяносто) суток, который исчислять с момента фактического приостановления деятельности – 30 мая 2025 года", - говорится в документе. Суд отметил, что в течение этого времени можно заниматься устранением выявленных нарушений. И если эта работа будет завершена раньше, компания имеет право на обращение в суд о досрочном прекращении назначенного вида наказания.
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , россия, рф, роспотребнадзор
Бизнес, Общество , РОССИЯ, РФ, Роспотребнадзор
02:50 06.06.2025
 
Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков"

Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков" из-за кишечной инфекции у пассажиров

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Работа теплохода "Михаил Булгаков" по решению суда приостановлена на 90 дней после выявления кишечной инфекции у пассажиров, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По данным Роспотребнадзора, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Согласно имеющимся материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство".
По данным суда, 29 мая было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ПАО "Московское речное пароходство" на теплоходе "Михаил Булгаков" в связи с регистрацией "множественных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией предположительно вирусной этиологии среди пассажиров и экипажа судна".
О нарушениях на теплоходе в суде рассказала представитель Роспотребнадзора. По ее словам, 29 мая теплоход прибыл на Северный речной вокзал после завершения круиза, после высадки пассажиров началась проверка, при проведении которой выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм.
"Суд постановил признать… "Московское речное пароходство" виновным… и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе "Михаил Булгаков" сроком на 90 (девяносто) суток, который исчислять с момента фактического приостановления деятельности – 30 мая 2025 года", - говорится в документе.
Суд отметил, что в течение этого времени можно заниматься устранением выявленных нарушений. И если эта работа будет завершена раньше, компания имеет право на обращение в суд о досрочном прекращении назначенного вида наказания.
 
БизнесОбществоРОССИЯРФРоспотребнадзор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала