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Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков"
Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков" - 06.06.2025, ПРАЙМ
Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков"
Работа теплохода "Михаил Булгаков" по решению суда приостановлена на 90 дней после выявления кишечной инфекции у пассажиров, следует из материалов суда,... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T02:50+0300
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МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Работа теплохода "Михаил Булгаков" по решению суда приостановлена на 90 дней после выявления кишечной инфекции у пассажиров, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По данным Роспотребнадзора, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Согласно имеющимся материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство".
По данным суда, 29 мая было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ПАО "Московское речное пароходство" на теплоходе "Михаил Булгаков" в связи с регистрацией "множественных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией предположительно вирусной этиологии среди пассажиров и экипажа судна".
О нарушениях на теплоходе в суде рассказала представитель Роспотребнадзора. По ее словам, 29 мая теплоход прибыл на Северный речной вокзал после завершения круиза, после высадки пассажиров началась проверка, при проведении которой выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм.
"Суд постановил признать… "Московское речное пароходство" виновным… и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе "Михаил Булгаков" сроком на 90 (девяносто) суток, который исчислять с момента фактического приостановления деятельности – 30 мая 2025 года", - говорится в документе.
Суд отметил, что в течение этого времени можно заниматься устранением выявленных нарушений. И если эта работа будет завершена раньше, компания имеет право на обращение в суд о досрочном прекращении назначенного вида наказания.
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бизнес, общество , россия, рф, роспотребнадзор
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Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков"
Суд приостановил работу теплохода "Михаил Булгаков" из-за кишечной инфекции у пассажиров
МОСКВА, 6 июн – ПРАЙМ. Работа теплохода "Михаил Булгаков" по решению суда приостановлена на 90 дней после выявления кишечной инфекции у пассажиров, следует из материалов суда, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
По данным Роспотребнадзора, свыше 100 пассажиров теплохода "Михаил Булгаков" обратились за медпомощью с 19 по 28 мая, все заболевшие кишечной инфекцией изолированы, тяжелого течения заболевания ни у кого нет. Полицией по данному факту было возбуждено дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.
Согласно имеющимся материалам, суд рассмотрел дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) в отношении ПАО "Московское речное пароходство".
По данным суда, 29 мая было проведено санитарно-эпидемиологическое расследование в отношении ПАО "Московское речное пароходство" на теплоходе "Михаил Булгаков" в связи с регистрацией "множественных случаев заболеваний острой кишечной инфекцией предположительно вирусной этиологии среди пассажиров и экипажа судна".
О нарушениях на теплоходе в суде рассказала представитель Роспотребнадзора. По ее словам, 29 мая теплоход прибыл на Северный речной вокзал после завершения круиза, после высадки пассажиров началась проверка, при проведении которой выявлено множество нарушений санитарно-эпидемиологических норм.
"Суд постановил признать… "Московское речное пароходство" виновным… и назначить ему административное наказание в виде административного приостановления деятельности на теплоходе "Михаил Булгаков" сроком на 90 (девяносто) суток, который исчислять с момента фактического приостановления деятельности – 30 мая 2025 года", - говорится в документе.
Суд отметил, что в течение этого времени можно заниматься устранением выявленных нарушений. И если эта работа будет завершена раньше, компания имеет право на обращение в суд о досрочном прекращении назначенного вида наказания.