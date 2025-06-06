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Пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом
Пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом - 06.06.2025, ПРАЙМ
Пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом
Пассажиры, опоздавшие на рейс, с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T02:32+0300
2025-06-06T02:32+0300
бизнес
общество
москва
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Пассажиры, опоздавшие на рейс, с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, действующий приказ Минтранса, а также правила авиакомпаний позволяют аннулировать билет в обратную сторону, если пассажир не пришел к месту вылета. Хаминский уточнил, что если гражданин смог альтернативным способом добраться до пункта назначения после опоздания на свой рейс, улететь домой по обратному билету он уже не мог. "Новый приказ (вступающий в силу с 1 сентября) отменяет это правило. Теперь пассажир сможет воспользоваться обратным билетом независимо от явки на первый полет", - рассказал юрист. Юрист добавил, что согласно новым правилам, при отказе пассажира от всей перевозки или от ее части, авиакомпания или агент обязаны вернуть тариф за билет и сборы, если условиями предусмотрен возврат средств. "Авиакомпания может удержать только плату за операции по осуществлению возврата, сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования, сбор за оформление билета и сбор за оформление квитанции оплаты сверхнормативного багажа", - пояснил Хаминский.
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бизнес, общество , москва, московская область
Бизнес, Общество , МОСКВА, Московская область
02:32 06.06.2025
 
Пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом

Юрист Хаминский: опоздавшие на рейс с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Пассажиры, опоздавшие на рейс, с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский.
Как напомнил юрист, действующий приказ Минтранса, а также правила авиакомпаний позволяют аннулировать билет в обратную сторону, если пассажир не пришел к месту вылета. Хаминский уточнил, что если гражданин смог альтернативным способом добраться до пункта назначения после опоздания на свой рейс, улететь домой по обратному билету он уже не мог.
"Новый приказ (вступающий в силу с 1 сентября) отменяет это правило. Теперь пассажир сможет воспользоваться обратным билетом независимо от явки на первый полет", - рассказал юрист.
Юрист добавил, что согласно новым правилам, при отказе пассажира от всей перевозки или от ее части, авиакомпания или агент обязаны вернуть тариф за билет и сборы, если условиями предусмотрен возврат средств.
"Авиакомпания может удержать только плату за операции по осуществлению возврата, сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования, сбор за оформление билета и сбор за оформление квитанции оплаты сверхнормативного багажа", - пояснил Хаминский.
 
БизнесОбществоМОСКВАМосковская область
 
 
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