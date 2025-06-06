https://1prime.ru/20250606/passazhiry-858247145.html

Пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом

Пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом - 06.06.2025, ПРАЙМ

Пассажиры, опоздавшие на рейс, смогут воспользоваться обратным билетом

Пассажиры, опоздавшие на рейс, с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T02:32+0300

2025-06-06T02:32+0300

2025-06-06T02:32+0300

бизнес

общество

москва

московская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/858247145.jpg?1749166355

МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Пассажиры, опоздавшие на рейс, с 1 сентября смогут воспользоваться обратным билетом, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка Москвы и Московской области Александр Хаминский. Как напомнил юрист, действующий приказ Минтранса, а также правила авиакомпаний позволяют аннулировать билет в обратную сторону, если пассажир не пришел к месту вылета. Хаминский уточнил, что если гражданин смог альтернативным способом добраться до пункта назначения после опоздания на свой рейс, улететь домой по обратному билету он уже не мог. "Новый приказ (вступающий в силу с 1 сентября) отменяет это правило. Теперь пассажир сможет воспользоваться обратным билетом независимо от явки на первый полет", - рассказал юрист. Юрист добавил, что согласно новым правилам, при отказе пассажира от всей перевозки или от ее части, авиакомпания или агент обязаны вернуть тариф за билет и сборы, если условиями предусмотрен возврат средств. "Авиакомпания может удержать только плату за операции по осуществлению возврата, сбор за предоставление услуг автоматизированных систем бронирования, сбор за оформление билета и сбор за оформление квитанции оплаты сверхнормативного багажа", - пояснил Хаминский.

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, общество , москва, московская область