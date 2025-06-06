https://1prime.ru/20250606/peskov-858264018.html

Песков напомнил причины начала спецоперации на Украине

Песков напомнил причины начала спецоперации на Украине - 06.06.2025, ПРАЙМ

Песков напомнил причины начала спецоперации на Украине

Россия начала специальную военную операцию после того, как были исчерпаны возможности урегулирования проблемы политико-дипломатическими средствами, заявил... | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T13:16+0300

2025-06-06T13:16+0300

2025-06-06T13:16+0300

политика

россия

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Россия начала специальную военную операцию после того, как были исчерпаны возможности урегулирования проблемы политико-дипломатическими средствами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. “Именно поэтому выполняется специальная военная операция. После того, как были исчерпаны все возможности урегулирования проблем политико-дипломатическими средствами, причем они были исчерпаны после того, как все наши инициативы были полностью отвергнуты западниками. Для нас то, что происходит, имеет именно такое значение”, - сказал Песков журналистам.Он также заметил, что все ежедневные действия российской армии в рамках СВО являются ответом на действия киевского режима.

https://1prime.ru/20250606/peskov-858263467.html

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2025

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россия, общество , дмитрий песков