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СМИ: в администрации Трампа прошли совещания по поводу конфликта с Маском
СМИ: в администрации Трампа прошли совещания по поводу конфликта с Маском - 06.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: в администрации Трампа прошли совещания по поводу конфликта с Маском
Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели в четверг ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта президента США с... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T00:37+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели в четверг ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта президента США с миллиардером Илоном Маском, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, на встречах обсуждались последствия скандальных заявлений Маска в социальной сети Х.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
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СМИ: в администрации Трампа прошли совещания по поводу конфликта с Маском
Reuters: в администрации Трампа прошли экстренные совещания по поводу конфликта с Маском
МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели в четверг ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта президента США с миллиардером Илоном Маском, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, на встречах обсуждались последствия скандальных заявлений Маска в социальной сети Х.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.