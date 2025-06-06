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СМИ: в администрации Трампа прошли совещания по поводу конфликта с Маском - 06.06.2025, ПРАЙМ
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СМИ: в администрации Трампа прошли совещания по поводу конфликта с Маском
СМИ: в администрации Трампа прошли совещания по поводу конфликта с Маском - 06.06.2025, ПРАЙМ
СМИ: в администрации Трампа прошли совещания по поводу конфликта с Маском
Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели в четверг ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта президента США с... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T00:37+0300
2025-06-06T00:37+0300
экономика
общество
мировая экономика
сша
москва
дональд трамп
tesla
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели в четверг ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта президента США с миллиардером Илоном Маском, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники. По словам источников, на встречах обсуждались последствия скандальных заявлений Маска в социальной сети Х. В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса. После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
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общество , мировая экономика, сша, москва, дональд трамп, tesla
Экономика, Общество , Мировая экономика, США, МОСКВА, Дональд Трамп, Tesla
00:37 06.06.2025
 
СМИ: в администрации Трампа прошли совещания по поводу конфликта с Маском

Reuters: в администрации Трампа прошли экстренные совещания по поводу конфликта с Маском

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Высокопоставленные сотрудники администрации Дональда Трампа провели в четверг ряд экстренных совещаний по поводу публичного конфликта президента США с миллиардером Илоном Маском, передает агентство Рейтер со ссылкой на осведомленные источники.
По словам источников, на встречах обсуждались последствия скандальных заявлений Маска в социальной сети Х.
В четверг между Маском и Трампом произошла публичная перепалка из-за предложенного президентом США масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, который Маск назвал "отвратительной мерзостью". Предприниматель также призвал "убить законопроект". Трамп в ответ заявил, что разочарован Маском, так как "сделал для него многое". После этого Маск выразил мнение, что именно благодаря ему Трамп стал президентом, а республиканцы получили контроль над обеими палатами конгресса.
После перепалки с президентом котировки акций компании Маска Tesla на открытии торгов на Уолл-стрит в четверг рухнули почти на 9%.
 
ЭкономикаОбществоМировая экономикаСШАМОСКВАДональд ТрампTesla
 
 
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