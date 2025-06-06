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СМИ назвали преимущество России на поле боя в зоне СВО - 06.06.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250606/telegraph-858255060.html
СМИ назвали преимущество России на поле боя в зоне СВО
СМИ назвали преимущество России на поле боя в зоне СВО - 06.06.2025, ПРАЙМ
СМИ назвали преимущество России на поле боя в зоне СВО
Силы РФ имеют преимущество на поле боя в зоне СВО, тогда как у ВСУ едва ли есть возможность перейти в наступление, пишет газета Telegraph. | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T10:16+0300
2025-06-06T10:16+0300
спецоперация на украине
россия
украина
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Силы РФ имеют преимущество на поле боя в зоне СВО, тогда как у ВСУ едва ли есть возможность перейти в наступление, пишет газета Telegraph. "Россия имеет преимущество на поле боя, что позволяет ее командирам выбирать основные точки для продвижения... Даже со своей стеной беспилотников Украина в основном остается в обороне. Контрнаступление маловероятно", - пишет издание. Как отмечает Telegraph, преимущество сил РФ в первую очередь обусловлено превосходящей численностью и недавними технологическими достижениями в наступательном и оборонительном вооружении. Также издание отмечает прогресс России в производстве беспилотников. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
10:16 06.06.2025
 
СМИ назвали преимущество России на поле боя в зоне СВО

Telegraph: силы России имеют преимущество на поле боя в зоне СВО

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Силы РФ имеют преимущество на поле боя в зоне СВО, тогда как у ВСУ едва ли есть возможность перейти в наступление, пишет газета Telegraph.
"Россия имеет преимущество на поле боя, что позволяет ее командирам выбирать основные точки для продвижения... Даже со своей стеной беспилотников Украина в основном остается в обороне. Контрнаступление маловероятно", - пишет издание.
Как отмечает Telegraph, преимущество сил РФ в первую очередь обусловлено превосходящей численностью и недавними технологическими достижениями в наступательном и оборонительном вооружении. Также издание отмечает прогресс России в производстве беспилотников.
В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
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