https://1prime.ru/20250606/telegraph-858255060.html

СМИ назвали преимущество России на поле боя в зоне СВО

СМИ назвали преимущество России на поле боя в зоне СВО - 06.06.2025, ПРАЙМ

СМИ назвали преимущество России на поле боя в зоне СВО

Силы РФ имеют преимущество на поле боя в зоне СВО, тогда как у ВСУ едва ли есть возможность перейти в наступление, пишет газета Telegraph. | 06.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-06T10:16+0300

2025-06-06T10:16+0300

2025-06-06T10:16+0300

спецоперация на украине

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всу

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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. Силы РФ имеют преимущество на поле боя в зоне СВО, тогда как у ВСУ едва ли есть возможность перейти в наступление, пишет газета Telegraph. "Россия имеет преимущество на поле боя, что позволяет ее командирам выбирать основные точки для продвижения... Даже со своей стеной беспилотников Украина в основном остается в обороне. Контрнаступление маловероятно", - пишет издание. Как отмечает Telegraph, преимущество сил РФ в первую очередь обусловлено превосходящей численностью и недавними технологическими достижениями в наступательном и оборонительном вооружении. Также издание отмечает прогресс России в производстве беспилотников. В марте ВС РФ перешли в масштабное наступление в Курской области, в результате которого были освобождены город Суджа и еще целый ряд населенных пунктов, среди которых - Гуево и Олешня. Всего за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 75 тысяч человек, сообщало Минобороны РФ. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.

https://1prime.ru/20250526/ukraina-857911115.html

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россия, украина, всу