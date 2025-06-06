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ВС России нанесли массированный удар в ответ на атаки ВСУ - 06.06.2025, ПРАЙМ
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ВС России нанесли массированный удар в ответ на атаки ВСУ
ВС России нанесли массированный удар в ответ на атаки ВСУ - 06.06.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли массированный удар в ответ на атаки ВСУ
В ответ на теракты, совершенные киевским режимом, российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в... | 06.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-06T12:37+0300
2025-06-06T12:38+0300
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В ответ на теракты, совершенные киевским режимом, российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ. "Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.В министерстве также добавили, что российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, а также пунктам дислокации иностранных наемников.
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россия, общество , украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, ВСУ
12:37 06.06.2025 (обновлено: 12:38 06.06.2025)
 
ВС России нанесли массированный удар в ответ на атаки ВСУ

Минобороны: ВС России нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 06.06.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 6 июн - ПРАЙМ. В ответ на теракты, совершенные киевским режимом, российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины и ВСУ, все они поражены, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"Сегодня ночью в ответ на террористические акты киевского режима Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по конструкторским бюро, предприятиям выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цехам сборки ударных беспилотных летательных аппаратов, центрам подготовки летного состава, а также складам вооружения и военной техники ВСУ. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены", - говорится в сводке военного ведомства.
В министерстве также добавили, что российские военные за неделю нанесли шесть групповых ударов по предприятиям ВПК Украины и объектам ВСУ, а также пунктам дислокации иностранных наемников.
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