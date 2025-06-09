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Комитет ГД рекомендовал принять поправки в Бюджетный кодекс

Комитет ГД рекомендовал принять поправки в Бюджетный кодекс - 09.06.2025, ПРАЙМ

Комитет ГД рекомендовал принять поправки в Бюджетный кодекс

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс (БК), которые переносят с 15... | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T13:00+0300

2025-06-09T13:00+0300

2025-06-09T13:01+0300

экономика

финансы

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дума

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять во втором чтении законопроект, вносящий изменения в Бюджетный кодекс (БК), которые переносят с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения проекта федерального бюджета в нижнюю палату парламента и усиливают контроль за участниками бюджетного процесса. На рассмотрение Думы его планируется вынести 10 июня. Документом также закрепляется обязанность всех участников бюджетного процесса использовать систему "Электронный бюджет" и уточняются требования к информационным системам, обеспечивающим такой процесс и их взаимодействие друг с другом. Ключевое в этих требованиях – унификация данных. Предельный срок приведения региональных государственных и муниципальных программ в соответствии с принятыми бюджетами переносится на 1 февраля с 1 апреля. Также в БК закрепляется требование не позднее 20 августа текущего года распределять объемы межбюджетных трансфертов на очередной финансовый год и плановый период. А проводимый Федеральным казначейством казначейский мониторинг при открытии лицевых счетов и проведении операций на них предлагается распространить на всех участников системы казначейских платежей, а не только на участников казначейского сопровождения, как сейчас. Бюджетный комитет в понедельник поддержал ряд поправок к законопроекту. Одна из них уточняет, что Минфин РФ будет проводить оценку объема бюджетных ассигнований федерального бюджета, предоставляемых на цели реализации инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет 1 миллиард рублей и более, для обеспечения мониторинга бюджетных обязательств, принимаемых в рамках их реализации. "Мы в прошлом году с вами принимали полномочия по проведению оценки объема бюджетных ассигнований на реализацию инвестиционных проектов. Учитывая, что мы только вводим этот механизм, просим ограничить, что это распространяется только на инвестпроекты, стоимостью более 1 миллиарда рублей", - пояснила на заседании комитета первый замглавы Минфина РФ Ирина Окладникова. "Мы обкатаем механизм, дальше вернемся уже на иные, более мелкие значения", - добавила она. Также устанавливается, что распределение субсидий из федерального бюджета региональным бюджетам, правилами предоставления которых предусмотрено проведение ежегодных конкурсных отборов в случае, если срок реализации мероприятий, на софинансирование которых предоставляются такие субсидии составляет не более одного года, осуществляться не будет. "Предлагаем установить, что конкурсные субсидии, по которым проводится годовой отбор, распределение по таким трансфертам не осуществляется на плановый период. И конкурсы должны быть проведены не позднее 1 сентября текущего финансового года, чтобы получить распределение на очередной", - сказала Окладникова. Кроме того, главам регионов, на территории которых в соответствии с указом президента РФ введено военное положение, на период его действия предоставляется право утверждать перечень населенных пунктов, в которых организации и индивидуальные предприниматели могут производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, госдума, дума