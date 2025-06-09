https://1prime.ru/20250609/lavrov-858331748.html

На юбилейную сессию ОБСЕ в Финляндии пригласят не всех, заявил Лавров

На юбилейную сессию ОБСЕ в Финляндии пригласят не всех, заявил Лавров - 09.06.2025, ПРАЙМ

На юбилейную сессию ОБСЕ в Финляндии пригласят не всех, заявил Лавров

На юбилейную сессию совета министров ОБСЕ в Финляндии в 2025 году приглашают не всех, чтобы "не портили праздник", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T13:38+0300

2025-06-09T13:38+0300

2025-06-09T13:38+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. На юбилейную сессию совета министров ОБСЕ в Финляндии в 2025 году приглашают не всех, чтобы "не портили праздник", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Эти структуры уже не могут претендовать на то, чтобы хоть частично восполнить какой-то вакуум общеконтинентального форума. Потому что ОБСЕ разрушено почти до основания. Консенсус растоптан. Финляндия, которая является председателем (ОБСЕ), готовит юбилейную пятидесятую сессию совета министров иностранных дел ОБСЕ - зовут не всех. Ну просто так они решили. Чтобы не портили праздник", - заявил Лавров, выступая на "Форуме будущего 2050".

https://1prime.ru/20250606/lavrov-858253093.html

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