https://1prime.ru/20250609/lavrov-858334448.html
Лавров рассказал о юридическом оформлении итогов СВО
Лавров рассказал о юридическом оформлении итогов СВО - 09.06.2025, ПРАЙМ
Лавров рассказал о юридическом оформлении итогов СВО
Достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены в виде юридических правовых документов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T14:43+0300
2025-06-09T14:43+0300
2025-06-09T14:43+0300
спецоперация на украине
россия
общество
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены в виде юридических правовых документов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. "Когда-то результаты, достигнутые на земле (в ходе СВО - ред.), будут всё равно оформляться в юридические правовые документы. Делать это будут вместе с военными, но, конечно, прежде всего, дипломаты. Наша позиция ясна. Мы знаем, за что мы сражаемся. И там непосредственно на фронте, и на дипломатическом, на экономическом направлении и на направлении воспитания наших детей", - сказал он, выступая на Форуме будущего 2050.
https://1prime.ru/20250609/lavrov-858332538.html
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россия, общество , сергей лавров
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, Общество , Сергей Лавров
Лавров рассказал о юридическом оформлении итогов СВО
Лавров: достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены юридически
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Достигнутые на земле результаты СВО однажды будут оформлены в виде юридических правовых документов, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Когда-то результаты, достигнутые на земле (в ходе СВО - ред.), будут всё равно оформляться в юридические правовые документы. Делать это будут вместе с военными, но, конечно, прежде всего, дипломаты. Наша позиция ясна. Мы знаем, за что мы сражаемся. И там непосредственно на фронте, и на дипломатическом, на экономическом направлении и на направлении воспитания наших детей", - сказал он, выступая на Форуме будущего 2050.
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