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Разведывательные БПЛА НАТО прибудут на финскую авиабазу в июне
Разведывательные БПЛА НАТО прибудут на финскую авиабазу в июне - 09.06.2025, ПРАЙМ
Разведывательные БПЛА НАТО прибудут на финскую авиабазу в июне
Разведывательные беспилотники НАТО RQ-4D Phoenix в июне впервые прибудут на финскую авиабазу и будут размешаться там в течение трех недель, сообщают в... | 09.06.2025, ПРАЙМ
2025-06-09T16:09+0300
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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Разведывательные беспилотники НАТО RQ-4D Phoenix в июне впервые прибудут на финскую авиабазу и будут размешаться там в течение трех недель, сообщают в понедельник ВВС Финляндии. Ранее телерадиовещатель Yle сообщал, что НАТО впервые протестирует запуск больших разведывательных беспилотников с авиабазы в Финляндии. "Беспилотные разведывательные самолеты альянса RQ-4D Phoenix будут дислоцироваться на авиабазе "Сатакунта" в Пирккале в течение примерно трех недель в июне-июле", - говорится в сообщении. Как уточняют ВВС, беспилотники RQ-4D Phoenix, которые размещены на базе альянса в Италии, будут впервые действовать с финской авиабазы. Эти БПЛА уже совершали полеты в воздушном пространстве Финляндии с осени 2023 года. Число беспилотников, а также точные даты их дислокации в Финляндии в сообщении не приводятся. В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Вооружения, ФИНЛЯНДИЯ, ИТАЛИЯ, Владимир Путин, НАТО
Разведывательные БПЛА НАТО прибудут на финскую авиабазу в июне
ВВС Финляндии: беспилотники НАТО RQ-4D Phoenix в июне впервые прибудут на финскую авиабазу
МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. Разведывательные беспилотники НАТО RQ-4D Phoenix в июне впервые прибудут на финскую авиабазу и будут размешаться там в течение трех недель, сообщают в понедельник ВВС Финляндии.
Ранее телерадиовещатель Yle сообщал, что НАТО впервые протестирует запуск больших разведывательных беспилотников с авиабазы в Финляндии.
"Беспилотные разведывательные самолеты альянса RQ-4D Phoenix будут дислоцироваться на авиабазе "Сатакунта" в Пирккале в течение примерно трех недель в июне-июле", - говорится в сообщении.
Как уточняют ВВС, беспилотники RQ-4D Phoenix, которые размещены на базе альянса в Италии, будут впервые действовать с финской авиабазы. Эти БПЛА уже совершали полеты в воздушном пространстве Финляндии с осени 2023 года. Число беспилотников, а также точные даты их дислокации в Финляндии в сообщении не приводятся.
В марте 2024 года президент России Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости заявил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО стало бессмысленным шагом с точки зрения обеспечения этими странами собственных национальных интересов, у финских границ после вступления в альянс появятся российские войска и системы поражения.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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