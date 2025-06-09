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РЖД возобновят прямое сообщение между Пхеньяном и Москвой

РЖД возобновят прямое сообщение между Пхеньяном и Москвой - 09.06.2025, ПРАЙМ

РЖД возобновят прямое сообщение между Пхеньяном и Москвой

РЖД с 17 июня возобновляют курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня - между Пхеньяном и Хабаровском, сообщила компания. | 09.06.2025, ПРАЙМ

2025-06-09T17:40+0300

2025-06-09T17:40+0300

2025-06-09T17:40+0300

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МОСКВА, 9 июн - ПРАЙМ. РЖД с 17 июня возобновляют курсирование беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня - между Пхеньяном и Хабаровском, сообщила компания. "По согласованию с министерством железных дорог КНДР с 17 июня возобновляем курсирование международных беспересадочных вагонов между Пхеньяном и Москвой, а с 19 июня – между Пхеньяном и Хабаровском", - говорится в сообщении. Отмечается, что в сообщении с Москвой курсирование предусмотрено два раза в месяц: из Пхеньяна – 3 и 17 числа каждого месяца с прибытием в столицу России 11 и 25 числа соответственно и из Москвы – 12 и 26 числа каждого месяца с прибытием в столицу КНДР 20 и 4 числа соответственно. Подчеркивается, что Пхеньян – Москва является самым длинным беспересадочным железнодорожным маршрутом в мире: расстояние между столицами государств составляет более 10 тысяч километров, а время в пути - восемь суток. Остановки предусмотрены на станциях Хасан, Уссурийск, Хабаровск, Чита, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Киров, Кострома и других. "С Хабаровском прямое беспересадочное сообщение будет осуществляться один раз в месяц, отправлением: из Пхеньяна 19 и прибытием в Хабаровск 21 числа, из Хабаровска 21 и прибытием в Пхеньян 23 числа каждого месяца. Время в пути – чуть более двух дней", - говорится в сообщении. РЖД уточняют, что перевозка пассажиров будет осуществляться в купейных вагонах формирования железных дорог КНДР, а приобрести билеты можно будет в ближайшее время в железнодорожных кассах. Глубина продажи – 60 суток до отправления. Пассажирское железнодорожное сообщение с КНДР было приостановлено в связи с COVID-19 в феврале 2020 года. В декабре 2024 года регулярное пассажирское железнодорожное сообщение между Россией и КНДР, возобновилось. РЖД сообщали тогда, что начиная с 16 декабря международный поезд № 645/646 сообщением Туманган (КНДР ) – Хасан (Россия) формирования министерства железных дорог КНДР будет отправляться три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. До этого железнодорожный пункт пропуска Пограничный работал только в грузовом направлении.

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